Služba zdieľaných bicyklov v Prievidzi začala svoju tretiu sezónu

Projekt zdieľaných bicyklov spustili v Prievidzi bratia Mirety a Jaroslav Dianovci v júli 2016.

Prievidza 18. apríla (TASR) - Prievidzská služba zdieľaných bicyklov vstúpila v týchto dňoch do svojej tretej sezóny. Občianske združenie Zelený bicykel pripravilo i viacero noviniek, informoval TASR jeden z autorov projektu Mirety Dian.



Pre užívateľov zelených bicyklov pripravilo občianske združenie aj nové stojany, jeden z nich je v Prievidzi v centre a ďalší pribudne v Bojniciach pri hoteli na Hurbanovom námestí. Stojan opätovne pribudol aj pri obchodnom centre na Nábrežnej ulici v Prievidzi. Novinky sa týkajú i platby za službu, na cyklistov tiež čakajú počas sezóny i rôzne súťaže.



"Zelený bicykel budeme prezentovať aj na konferencii cestovného ruchu v Prievidzi 19. apríla, 20. apríla budeme súčasťou 15. ročníka podujatia Ekorok s Nestlé, v rámci ktorého sme pripravili súťaže," priblížil ďalej Dian. Počas mája bude podľa neho tím Zeleného bicykla šliapať do pedálov v rámci kampane Do práce na bicykli a k tejto aktivite pozýva i ďalších ľudí.



Projekt zdieľaných bicyklov spustili v Prievidzi bratia Mirety a Jaroslav Dianovci v júli 2016. Obyvatelia majú k dispozícii v Prievidzi, Bojniciach a Opatovciach nad Nitrou viac ako 100 bicyklov. Záujemcovia si môžu bicykel vypožičať buď cez čipovú kartu, aplikáciu alebo sms.