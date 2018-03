Službu včasnej intervencie v CSS-Domino v Prievidzi využilo 12 rodín

Zamestnanci centra pomohli viacerým rodinám napríklad so zaradením dieťaťa do špeciálnej školy či bežnej materskej školy.

Prievidza 10. marca (TASR) - Centrum sociálnych služieb (CSS) Domino v Prievidzi pomohlo prostredníctvom služby včasnej intervencie 12 rodinám s deťmi. Dopyt po službe, ktorá funguje v zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) už rok, naďalej stúpa, informovala Barbora Jánošková z Úradu TSK.



"Službu včasnej intervencie sme začali poskytovať ako odpoveď na potreby rodín, ktoré majú dieťa so zdravotným postihnutím. Každá rodina, ktorá nás doteraz oslovila, je niečím špecifická a potrebuje individuálny prístup. Počas prvého roka sa k nám prihlásilo celkovo 12 rodín," uviedla riaditeľka zariadenia a iniciátorka služby Iveta Lauková.



Službu včasnej intervencie poskytuje prievidzské zariadenie sociálnych služieb ambulantnou formou, druhú možnosť predstavuje terénna forma, ktorá prebieha priamo v rodinách. "Rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením je v rámci tohto druhu sociálnej služby k dispozícii sociálny pracovník, psychológ, fyzioterapeut i špeciálny pedagóg v spolupráci s ostatnými odborníkmi," priblížila ďalej Jánošková.



Zamestnanci CSS-Domino podľa nej pomohli viacerým rodinám so zaradením dieťaťa do špeciálnej školy či bežnej materskej školy, deťom a členom rodiny počas celého roka poskytovali odborníci i psychologické poradenstvo a diagnostiku. "Poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie doplnili počas prvého roka služby aj stimulácie komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným znevýhodnením či preventívne aktivity, ktoré spadajú do náplne práce zamestnancov," ozrejmila.



"Rodičom a ostatným členom rodiny sme sa snažili pomôcť aj po ľudskej stránke a ubezpečiť ich, že spoločnosť má o nich záujem. Chceme im pomôcť hľadať možnosti, ako svoj život prežiť hodnotne a s pozitívnym pohľadom i napriek obmedzeniu, ktoré ich možno spomaľuje. Teší nás spätná väzba od rodín, ktoré sa i napriek malým krôčikom tešia napredovaniu svojich detí," skonštatovala Lauková.



Prvé výročie spustenia služby včasnej intervencie si CSS-Domino pripomenie vo svojich priestoroch 20. marca, teda na Svetový deň sociálnej práce. Jeho cieľom je poukázať na prínos sociálnej práce pre spoločnosť, no najmä oceniť obetavú prácu sociálnych pracovníkov. Deň sociálnej práce v CSS-Domino predstaví aktivity, činnosti i bežný život prijímateľov sociálnej služby v zariadení, vítané budú aj návrhy rodinných príslušníkov na skvalitnenie života v centre. Chýbať nebude ani kultúrny program v podaní klientov zariadenia.