Smolnícka Huta: Život obyvateľov zachytáva Izba tradícií – Heimatstube

Na snímke exponáty v Heimatstube - izbe tradícií. Smolnícka Huta, 17. mája 2019. Foto: TASR - Diana Semanová

Na snímke autorka Heimatstube - izby tradícií, Blanka Čechová pózuje v jej banskej časti. Smolnícka Huta, 17. mája 2019. Foto: TASR - Diana Semanová

Na snímke lodný kufor z konca 19. storočia, s ktorým bol jeho majiteľ v Amerike. Dôkazom má byť nálepka na boku tohto exponátu uloženého v Heimatstube - izbe tradícií. Smolnícka Huta, 17. mája 2019. Foto: TASR - Diana Semanová

Na snímke exponáty v Heimatstube - izbe tradícií, zhromaždené od niekdajších obyvateľov obce. Smolnícka Huta, 17. mája 2019. Foto: TASR - Diana Semanová

Na snímke modlitebná knižka v nemecko jazyku a dobové okuliere v Heimatstube - izbe tradícií. Smolnícka Huta, 17. mája 2019. Foto: TASR - Diana Semanová

Na snímke zachovaný cirkevný odev vyrobený ručne vo Viedni v roku 1911, vystavený v Heimatstube - izbe tradícií. Smolnícka Huta, 17. mája 2019. Foto: TASR - Diana Semanová

Po areáli železnorudných baní zostali len spomienky

Na snímke kostol Nanebovzatia Panny Márie, v ktorom je uložená relikvia Pátra Pia. Smolnícka Huta, 17. mája 2019. Foto: TASR - Diana Semanová

Na bývalej úzkorozchodnej železnici obec buduje cyklochodník

Na snímke budova obecného úradu, v ktorej je zriadená aj izba tradícií Heimatstube. Smolnícka Huta, 17. mája 2019. Foto: TASR - Diana Semanová

Smolnícka Huta 18. mája (TASR) – Život obyvateľov obce Smolnícka Huta v okrese Gelnica zachytáva Izba tradícií – Heimatstube. Zriadená je v budove obecného úradu, v priestoroch bývalej krčmy. Za myšlienkou aj realizáciou stojí obyvateľka a patriotka Blanka Čechová. Najprv začala zbierať dobové fotografie, neskôr rôzne predmety. Ľudia jej ich postupne nosievali sami. V súčasnosti si návštevníci môžu pozrieť viac ako storočné veci z rôznych oblastí života svojich predkov.Ako pripomenula, za bohatú kultúru, náboženstvo, architektúru i tradície v obci možno vďačiť kráľovi Belovi IV. V 13. storočí do tejto oblasti pozval Nemcov znalých v oblasti baníctva, aby využili potenciál tunajších rudných žíl. Napokon sa v Hnileckej doline aj usadili.povedala.Časť Heimatstube je venovaná i baníctvu či bývalej tabakovej továrni v neďalekom Smolníku, kde pracovalo mnoho ľudí aj zo Smolníckej Huty. Návštevníci môžu vidieť posledné kusy cigár, formy na ich výrobu alebo tabakový list z indonézskej Jávy. Továreň bola založená v roku 1872, definitívne ju zatvorili v roku 2008.Medzi najstaršie exponáty patria napríklad lodný kufor, s ktorým bol jeho majiteľ v Amerike alebo ručne vyšívaný cirkevný odev z roku 1911. Nechýbajú ani staré modlitebné knižky, šijací stroj či veci zo špajzy.uviedla Čechová.V časti venovanej baníctvu sú okrem baníckych odevov, náradia a pomôcok v banskom vagóne prezentované aj kusy rudy.povedala s tým, že vzácnosťou sú aj vrtné tyče.Steny zdobia fotografie a obrazy, ktoré zachytávajú i módu inšpirovanú nemeckou kultúrou.Čechová vidí zmysel v tom, čo robí aj preto, že spája ľudí a objavuje ich korene. V kope sena jedného z domov v Smolníckej Hute napríklad objavila list písaný švabachom, ktorý svojej manželke poslal 11. júla 1907 muž z amerického Buffala, kam odišiel za prácou. Vedľa neho uložila korešpondenciu z Ameriky z roku 2018. Muž, ktorý tam žije, no narodil sa v Smolníckej Hute, spoznal vo zverejnenom liste z minulosti svojich starých rodičov.vysvetlila s tým, že napokon išlo o obyvateľa, ktorý sa po druhej svetovej vojne odsťahoval a v obci zostal žiť jeho posledný pokrvný potomok - sestra, ktorá mala v tom čase 90 rokov.uzavrela Čechová.V areáli niekdajších železnorudných baní v Smolníckej Hute v okrese Gelnica nie sú takmer žiadne stopy po baníctve. V oblasti pritom táto história siaha do 13. storočia. Sedemdesiatdeväťročný Jiří Krušina si však dobre pamätá na to, ako mu do práce stačilo prejsť len cez cestu. Ako pre TASR povedal, spomína na to rád, aj keď to bola ťažká práca.V obci žije od roku 1964, keď sem z Čiech prišiel za manželkou. Rok pracoval v bani, pre zdravotné dôvody potom v úpravni na údržbe.povedal s tým, že sa ťažila pyritová ruda, ktorá obsahovala síru, meď i stopové prvky zlata a striebra.“ spresnil.Doteraz si pochvaľuje pracovný kolektív. Nepríjemnou udalosťou, na ktorú si spomína je požiar úpravne vo februári 1966.opísal.Celá úpravňa sa musela postaviť nanovo. Dovtedy rok pracovali pod holým nebom.povedal s tým, že kĺby to cítia aj teraz.Baňu i úpravňu zatvorili pre nerentabilnosť v decembri 1989, podľa neho to bola škoda.dodal Krušina.Obyvateľka Smolníckej Huty Blanka Čechová pripomenula, že aj jej otec a starý otec boli baníci.vysvetlila. Ako uviedla, v banskom areáli nezostalo nič, pripomína ho len betónový most.Potvrdil to aj starosta Marián Pohly.uzavrel s tým, že obec a jej obyvatelia sú približne na 700-ročnú históriu baníctva hrdí.Potenciál obce vidí starosta Smolníckej Huty (okres Gelnica) Marián Pohly v turizme. Podľa jeho slov sa je na čo v dedine a v jej okolí pozerať. V tomto roku by mali na trase bývalej úzkorozchodnej železnice dokončiť cyklotrasu a zároveň náučný chodník.povedal s tým, že najhoršie práce majú za sebou. Zrealizovali ich z vlastných prostriedkov a s pomocou vlastných pracovníkov. Napríklad vyklčovali stromy, zrovnali terén a postavili nové mostíky. Trasa je dlhá približne sedem až deväť kilometrov.spresnil.Obec v tomto roku získala z regionálneho príspevku pre najmenej rozvinuté okresy sumu 30.000 eur. Peniaze majú slúžiť na zvyšovanie návštevnosti a rozvoj cestovného ruchu v obci a zachovanie histórie technického diela. Pribudnúť by mali aj informačné tabule či oddychová zóna. Starosta verí, že práce sa podarí ukončiť do jesene.Ako pripomenul, oblasť je bohatá na históriu baníctva, o čom svedčí napríklad i Banícky náučný chodník Smolník – Úhorná. V Smolníckej Hute je tiež Heimatstube – izba tradícií, ktorej časť je venovaná práve baníctvu.Hnilecká dolina je podľa starostu atraktívna aj nedotknutou prírodou, v lesoch rastú huby či lesné plody.povedal s tým, že sa tak stalo ešte v 18. storočí.Čo sa týka ubytovania, v obci je už podľa jeho slov aj takzvaná prvá lastovička. Prenocovať sa dá i v neďalekom Smolníku." uzavrel Pohly.