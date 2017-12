Obec Smolník sa preslávila ťažbou nerastov a výrobou cigár

Smolník: Obec chce spolu so školou vytvoriť futbalovú akadémiu

Kostol svätej Kataríny je jedným z najväčších v Rožňavskej diecéze

Na snímke pohľad na kostol svätej Kataríny Alexandrijskej v Smolníku. Foto: TASR/Maroš Černý

Tabaková továreň vyrábala cigary pre celý svet

Ručne šúľané cigary známe v celom svete sa v minulosti vyrábali v obci Smolník v gelnickom okrese. Výrobu dnes pripomína už len prázdna budova a cigary, ktoré sa zachovali. Fabrika fungovala do roku 2008 a v čase jej najväčšej slávy tam pracovalo 800 ľudí. Na snímke cigary a ukážka výroby v historickej miestnosti v budove Obecného úradu v Smolníku. Foto: TASR/Maroš Černý

Lodenica ponúkne návštevníkom možnosť trávenia voľného času

Smolník 23. decembra (TASR) – Malebná obec Smolník v gelnickom okrese leží v doline Spišsko-gemerského rudohoria. Prvá písomná zmienka o obci sa zachovala v listine z roku 1243. Z tohto obdobia sú aj prvé údaje o tamojšej produkcii zlata.Starú banícku obec osídlili v 13. storočí Nemci z Gelnice. V roku 1327 ju cisár Karol Róbert podľa štiavnického práva povýšil na slobodné banské mesto s banským, trhovým, poľovným i rybárskym právom. Roku 1332 stanovil pre slobodné kráľovské mesto Smolník plochu kruhu s polomerom dvoch míľ - vyše 16 kilometrov, ktorú mu darovali na večné časy.História obce je starostu Radoslava Dlugoša opradená povesťami.prezradil starosta s tým, že dodnes sa v obci hovorí starým germánskym nárečím.uviedol pre TASR Dlugoš.O baníctvo sa starali komorní grófi, ktorí mali právo zastaviť alebo obnoviť dodávky potravín do banských miest, hlavne ak neodovzdávali mincovnej komore, ktorú medzičasom Smolník zriadil, zlato a striebro.Výroba mincí v Smolníku úzko súvisela s rozvojom mesta, s jeho baníctvom a hutníctvom. Existencia mincovne, dĺžka trvania jej činnosti a jej zánik boli podmienené hospodárskou a politickou situáciou v krajine, potrebami trhu, ale tiež blízkosťou surovinových zdrojov.doplnil Dlugoš.Rozvoj baníctva medi v Smolníku, na Spiši a v Gelnici súvisel s rozvojom lodiarského priemyslu v západnej Európe, s veľkými zámorskými cestami, ako aj s rozvojom zbrojárskeho priemyslu. Závod Železorudných baní pôsobil v Smolníku do roku 1990.Do histórie obce sa značnou mierou zapísala tabaková továreň, ktorú tam zriadili v roku 1787.dodal starosta.V obci Smolník v okrese Gelnica žije v súčasnosti približne 900 ľudí, podľa sčítania ich je o 200 viac. Väčšina z nich, ako pre TASR povedal starosta obce Radoslav Dlugoš, dochádza denne za prácou od 30 do 50 kilometrov, ide totiž oNajväčšou obecnou investíciou je v súčasnosti dokončenie kanalizácie.priblížil starosta. Podarilo sa im tiež získať 9500 eur na rozšírenie kamerového systému, postupne opravujú obecné cesty a po 12 rokoch založili futbalový klub. V spolupráci so Základnou školou s materskou školou by chceli vytvoriť futbalovú akadémiu.povedal starosta.doplnil riaditeľ Základnej školy s materskou školou Mikuláš Barna.V súčasnosti majú 103 žiakov, na zriadenie športovej akadémie budú potrebovať zabezpečiť minimálny počet žiakov.vysvetlil Barna.V obci v minulosti zorganizovali viacero športových podujatí. Jedným z nich je Horský beh Smolník.skonštatoval Dlugoš.dodal Dlugoš.Rímskokatolícky kostol svätej Kataríny Alexandrijskej v banskom meste, dnešnej obci Smolník je jedným z najväčších v Rožňavskej diecéze. Jeho existencia sa datuje od roku 1801, podľa starostu obce Radoslava Dlugoša je však jeho pôvod oveľa starší.uviedol pre TASR Dlugoš.Kostol má dĺžku 42 metrov, šírku 17 metrov a výška pôvodnej veže siahala do 57 metrov.doplnil Dlugoš.Hlavný oltár je podobne ako architektúra kostola príkladom ranoklasicistického umenia s doznievajúcim vplyvom baroka. Vznikol po roku 1801. Centrálnu plochu zvýrazňuje dvojica predstúpených stĺpov na mohutnom sokli. Stred oltára zdobí oltárny obraz s výjavom svätej Kataríny Alexandrijskej v dišpute s filozofmi cisára Maximina. Obraz má rozmery 5 x 2,3 metra a namaľoval ho viedenský maliar a riaditeľ viedenskej akadémie Heinrich Fridrich Fuger.doplnil správca Rímskokatolíckej farnosti v Smolníku Martin Keruľ.Ako dodal, veľkosť kostola svedčí o tom, že obyvatelia boli v danej dobe bohatí.Ručne šúľané cigary známe v celom svete sa v minulosti vyrábali v obci Smolník v gelnickom okrese. Výrobu dnes pripomína už len prázdna budova a cigary v obecnej Historickej miestnosti.Keď bane neprofitovali, v roku 1787 bola v obci zriadená fabrika na výrobu cigár.povedal starosta obce Radoslav Dlugoš.V dobrých časoch vo fabrike pracovalo 800 ľudí. "Ako mladý človek si pamätám, že tam pracovalo takmer 400 ľudí. Vyrábali sa tu cigary Portorika, šúľali sa ručne. Tým, že majitelia boli predtým Nemci, tak distribúciu zabezpečovali v rámci celého sveta," doplnil starosta. Fabrika bola jedinou v Európe, kde sa ručne šúľali cigary. "Bola to technológia, ako kedysi v začiatkoch 200 až 300 rokov dozadu."Vo fabrike bola v minulosti zamestnaná väčšina ľudí z obce.prezradil Dlugoš.Výroba cigár v Smolníku skončila v roku 2008.dodal starosta obce.V budove Obecného úradu je zriadená Historická miestnosť, v ktorej sa môžu záujemcovia oboznámiť nielen s ručnou výrobou cigár, ale aj históriou baníctva. Sú tam fotografie a rôzne dobové historické predmety.Lodenicu, ktorá je súčasťou kultúrno-technickej pamiatky - tajch medzi obcou Úhorná a Smolník, obec postupne rekonštruuje. Využívať ju chce pre turistov, ktorí si tam budú môcť požičiavať lode.Na jej rekonštrukciu obec získala v rámci výzvy programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita na rok 2017finančnú podporu vo výške 10.000 eur.uviedol pre TASR starosta obce Smolník Radoslav Dlugoš.povedal na margo rozvoja turizmu v obci starosta.Umelá vodná nádrž nesúca názov Úhorná, alebo Jazero Mieru pôvodne vznikla ako banské dielo – tajch, priehrada, súčasť vodohospodárskeho systému smolníckych baní a patrí medzi pozoruhodné doklady o technickej vyspelosti smolníckeho baníctva.Jazero má rozlohu 4,79 hektára a dosahuje hĺbku až 13 metrov. Má sypanú hrádzu dĺžky 190 metrov, pôvodne vysokú 14 metrov. Od roku 1896 zvýšenú o ďalšie dva metre, v korune širokú tri metre.Vodu z jazera odvádzal do Smolníka vodný kanál, do ktorého cestou zaústili aj vody potokov Kovandskej a Veľkej doliny.Vodnú nádrž dokončili v roku 1768. Zásobovala huty, banské a úpravnícke mechanizmy a cementačné zariadenia v Smolníku. Nádrž okrem toho mala aj preventívnu funkciu – zadržiavala vodu počas prívalových dažďov, ktoré zvykli zaplaviť aj banské priestory.priblížil Dlugoš.Keďže povodie Smolníckeho potoka nestačilo pokryť potreby smolníckych baní a hút, v roku 1796 vyrazili vodnú štôlňu Terézia, ktorou zo susednej doliny priviedli vodu Bystrého potoka, Ždiaru a Hutnej doliny.