SNG pripravuje výstavy troch významných slovenských výtvarníkov

Tri výstavy prezentujú výber z tvorby súčasných výtvarníkov Laca Terena (1960), Anny Daučíkovej (1950) a pozostalosti diela Arnolda Petra Weisza-Kubínčana.

Bratislava 4. marca (TASR) - Slovenská národná galéria (SNG) pripravuje tri samostatné výstavy slovenských autorov, ktoré pre verejnosť sprístupní v druhom polroku 2019. Po prezentácii pozostalosti diela Arnolda Petra Weisza-Kubínčana (1898 – 1944) to bude výber z tvorby súčasných výtvarníkov Laca Terena (1960) a Anny Daučíkovej (1950).



"Vzdáme hold Weiszovi-Kubínčanovi, veľkej osobnosti nášho moderného umenia. Výstava 'Kufor z Ameriky' bude zverejnenie daru od rodiny Curtisovej z USA. Je to naša nová veľkorysá akvizícia," uviedla pre TASR Lucia Gregorová Stach, ktorá s Alexandrou Homoľovou kurátorsky pripravuje expozíciu na treťom poschodí Esterházyho paláca SNG.



Nielen maľbu, ale aj kresby a sochárske objekty bude obsahovať výstava "Nič nás nezastaví!". Kurátorka Katarína Bajcurová ňou predstaví kľúčové body umeleckého programu Laca Terena a chce komplexne priblížiť túto výtvarnú a polymúzickú osobnosť postmodernej generácie, ktorá okolo polovice 80. rokov 20. storočia vstúpila na umeleckú scénu. Podľa Bajcurovej našli v Terenovej tvorbe svoje miesto postmoderná iracionalita, humor, absurdná metafora, alegorický inotaj a najmä hry so symbolmi. Je majstrom vytvárania hybridných znakov a popkultúrnych rébusov rozmanitého značenia.



Koncom roka nadviaže samostatná výstava Anny Daučíkovej na jej vlaňajšiu prvú monografickú publikáciu, ktorú vydala SNG. Obsahuje príbeh, ako sa zo sklárky, šperkárky a maliarky stala aj fotografkou, videoperformerkou a videoumelkyňou. Experimentovala s umeleckými druhmi, technikami a postupmi tvorby. "Daučíková je európska osobnosť, ktorá sa zúčastňuje významných zahraničných výstavných podujatí," dodala Lucia Gregorová Stach.