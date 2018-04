Cieľom semienkovne v Snine je uchovávať zdravé rastliny podľa tradície

V priestoroch miestneho kaštieľa ju otvoria v piatok 20. apríla o 16.00 h.

Snina 16. apríla (TASR) - Myšlienka o šírení a uchovávaní zdravých semien, rastlín a plodín tak, ako to kedysi robili naši starí rodičia. To je hlavný cieľ novej Semienkovne Snina. V priestoroch miestneho kaštieľa ju otvoria v piatok 20. apríla o 16.00 h.



V rámci nej si bude môcť verejnosť požičať alebo vymeniť osvedčené a zdravé semená z vlastných záhrad. Budú tak podľa iniciátorov myšlienky rokmi odskúšané, geneticky nemodifikované, nehybridné a pestované v miestnych podmienkach. Zapožičanie alebo výmena bude bez akéhokoľvek poplatku. Jedinou podmienkou je z nich vypestovať zdravé rastliny, odobrať z nich semienka a priniesť naspäť do semienkovne, aby slúžili ďalším.



"Pre rozbehnutie semienkovne si so sebou na otvorenie prineste vlastné a osvedčené semienka, ktoré roky zbierate zo zdravých, chémiou nezasiahnutých a neinvazívnych rastlín a plodín. Hybridné (F1) a geneticky modifikované (GMO) semená so sebou nenoste, tie sú pre ďalšie pestovanie nevhodné. Semienka z jednotlivých druhov zabaľte, z ekologických dôvodov najlepšie do papierových vrecúšok či obálok a pridajte k nim popis. Ten by mal obsahovať hlavne názov odrody/druhu, približne odkedy ho pestujete, miesto a čas zberu. Pridať môžete aj svoje meno a bližšiu charakteristiku rastliny/plodiny a starostlivosti o ňu," uvádza sa v oficiálnej pozvánke na pripravované podujatie.



Počas otvorenia sa záujemcovia dozvedia, ako semienkovňa funguje a zároveň si vymenia nielen prvé semienka z vlastnej produkcie, ale aj užitočné rady a skúsenosti o pestovaní. Bližšie informácie možno nájsť aj na sociálnej sieti, na priebežne aktualizovanom profile Semienkovňa Snina.



TASR o podujatí informovala referentka kultúry Mestského kultúrneho a osvetového strediska Snina Irena Kurťaková.