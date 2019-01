Snina o podpore lyžiarskeho strediska v Parihuzovciach nerozhodla

Aj napriek tomu, že techniku na umelé zasnežovanie majú k dispozícii, jeho realizácia je finančne náročná.

Snina/Parihuzovce 17. januára (TASR) – Lyžiarskemu stredisku v Parihuzovciach by sa podľa jeho prevádzkovateľov viac darilo s pomocou blízkeho okresného mesta Snina, na ktoré sa v tejto súvislosti obrátili už viackrát. Ich žiadosť o dotáciu na tento rok zatiaľ podľa mesta príslušná komisia neprerokovala.



"Každý tu hovorí o rozvoji cestovného ruchu a turizmu, ale veď lyžovanie k nemu patrí," uviedol pre TASR Ján Špitalik, štatutárny zástupca Telovýchovnej jednoty (TJ) Spartak Vihorlat Snina, ktorá areál prevádzkuje. Spomenul aj možnosť lyžiarskych výcvikov. "My tu máme vhodné podmienky a tak blízko," upozornil s tým, že očakávajú ústretový prístup nového vedenia mesta.



Aj napriek tomu, že techniku na umelé zasnežovanie majú k dispozícii, jeho realizácia je finančne náročná. "Myslím si, že 7000 až 10.000 eur pre mesto nie sú veľké peniaze, ale pre nás je to dosť veľa, nemôžeme si dovoliť také náklady," dodal. Podľa neho je to riziko, že sa im táto investícia nevráti.



Ako TASR informovala hovorkyňa mesta Snina Eva Mihaliková, TJ Spartak Vihorlat podal žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2019. "Do dnešného dňa však nebola táto žiadosť prerokovaná v príslušnej komisii. Mestské zastupiteľstvo v Snine im schválilo ešte vlani prenájom technických zariadení za symbolické nájomné jedno euro na rok," uviedla v stanovisku.



Parihuzovciam v tomto roku zatiaľ počasie praje. Stredisko prevádzkovali posledné dva víkendy. Aktuálne sa pripravujú na ďalších lyžiarov. "Je tu veľa snehu. Odpratávame ho z príjazdovej cesty a parkoviska," uviedol vo štvrtok Špitalik s tým, že upravovať budú aj svah, na ktorom je aktuálne 70 centimetrov snehu.



V stredisku sú dva funkčné vleky. Jeden má dĺžku 800 metrov, druhý 550 metrov. Celková plocha, ktorú má TJ v nájme, predstavuje 22 hektárov. Pred sezónou realizovali v stredisku bežnú údržbu, do ktorej investovali približne 1200 eur.



Telovýchovná jednota funguje na dobrovoľníckej báze, spolu ich je desať. Otvorené majú preto v prípade vhodných podmienok cez víkendy a voľné dni. Kým vlaňajšia sezóna v Parihuzovciach nedopadla dobre – stredisko prevádzkovali len jeden deň, počas tej predošlej (2016/2017) tam zaregistrovali viac ako 4000 ľudí.