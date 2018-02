Prevenciou pre zvieratá počas zimy je väčší prísun ovocia a zeleniny

Podstatné je pri extrémoch počasia vytvoriť zvieratám, či už v zime alebo v lete, také podmienky, aby sa mali kde schovať.

Snina 7. februára (TASR) – Všetky zvieratá, o ktoré je dobre postarané a majú vhodné podmienky na zimovanie, znášajú mrazivé počasie dobre. Tvrdí to veterinárny lekár a prevádzkovateľ sninskej minizoo Vladislav Juško. Prevenciou sú v tomto období vitamíny a minerály, preto v jedálnom lístku tamojších zvierat nesmie chýbať väčší prísun ovocia a zeleniny, ako sú jablká, repa, mrkva, ale aj suché pečivo.



"Sú zvieratá, ktoré teoreticky majú radšej chladné počasie, napr. zubor Matúš. Nemajú s ním problém ani daniele, kaukazský ovčiak či srnček Oliver," uviedol pre TASR Juško. Väčšina zvierat, ktoré v minizoo sú, pochádzajú podľa jeho slov z voľnej prírody, preto je pre ne normálne v takomto počasí fungovať bez akýchkoľvek komplikácií. "Majú hustú podsadu, to znamená, že ich neprefúkne a keď ležia na snehu, tak je to výborný izolant," podotkol.



Podstatné je pri extrémoch počasia vytvoriť zvieratám, či už v zime alebo v lete, také podmienky, aby sa mali kde schovať. "Či už nejaký prístrešok, alebo ak je potrebné ich aj zatvoriť, tak maštaľ," spomenul s tým, že dôležité je aj krmivo a prísun vody, aby nedošlo k dehydratácii. "Tú treba v mrazivom období stále kontrolovať a meniť," zdôraznil.



Z voľne žijúcej zveri, ktorá má v zimnom období častejšie komplikácie, spomenul Juško srnčiu zver. "Tá má problémy až vtedy, keď je veľké množstvo snehu a majú problém sa pohybovať, tým pádom nemajú prístup k potrave," spomenul. Počas tejto zimy sa však s takýmito prípadmi nestretol.