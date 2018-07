Snina: V budove mestského úradu rekonštruujú dátové rozvody

Budova mestského úradu bola postavená na začiatku 80. rokov minulého storočia.

Snina 24. júla (TASR) – Sninská samospráva rekonštruuje dátové rozvody v budove mestského úradu. Celkový náklad na to predstavuje takmer 60.000 eur vrátane DPH.



Budova mestského úradu bola postavená na začiatku 80. rokov minulého storočia. "Vtedy málokto tušil, že vedecko-technický rozvoj pôjde tak rýchlo dopredu a internet sa stane každodennou a neodmysliteľnou súčasťou aj bežných administratívnych činností. V dnešnej dobe je už viac-menej štandardom, že nové budovy sú vybavené systémom štruktúrovanej kabeláže, ktorá sa používa na prenos dát, telefónnych liniek a pod. Jestvujúca počítačová sieť v budove mestského úradu je preťažená a zastaraná a pri každodennom používaní sú zaznamenávané časté výpadky," informovala hovorkyňa radnice Eva Mihaliková s tým, že predovšetkým z týchto dôvodov sa samospráva rozhodla investovať do tejto oblasti.



Rekonštrukciu realizuje ATRIS, spol. s r. o., Snina. So stavebnými prácami začali v júli. "V rámci investičnej akcie bude zrekonštruovaná počítačová sieť na všetkých poschodiach budovy mestského úradu, kamerový systém na vstupoch do objektu a dochádzkový systém. Realizáciou stavebných prác sa tak vytvoria lepšie pracovné podmienky pracovníkom úradu," doplnila Mihaliková s tým, že plánovaný termín dokončenia je 7. november.