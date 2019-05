SNK v Martine otvorila výstavu k 100. výročiu smrti Štefánika

SNK uchováva aj Štefánikovu knižnicu, ktorá obsahuje 815 zväzkov z rôznych oblastí a období.

Martin 5. mája (TASR) - Výstavu, ktorá dokumentuje 100. výročie tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika, sprístupnila Slovenská národná knižnica (SNK) v sídelnej budove v Martine. TASR o tom informovala hovorkyňa SNK Katarína Štefanides Mažáriová.



"Fotografie, pohľadnice z ďalekých ciest, ukážky rukopisu, ale aj obrazy s jeho podobizňou a medaily sa až do konca októbra 2019 presunuli z nášho Literárneho archívu a Literárneho múzea do sídelnej budovy," uviedla Štefanides Mažáriová.



Doplnila, že SNK vybrala z množstva objektov, ktoré na "tému Štefánik" uchováva vo fondoch, tie najzaujímavejšie a čo najmenej publikované. "Na výstave možno návštevníkov prekvapia zväčšené zábery miesta havárie tesne po tom, ako lietadlo s generálom na palube dopadlo. Môžu si prečítať, ako reagovala na tragédiu dobová tlač, vtedajší významní politici Československa a možno sa im podarí rozlúštiť, čo Štefánik napísal v liste prezidentovi Tomášovi G. Masarykovi len dva týždne pred smrťou," dodala hovorkyňa SNK.



"Ale nie celá výstava sa točí okolo smrti generála – panely s fotografiami aj vecné pamiatky ho predstavujú z viacerých uhlov pohľadu. Veď to bol, koniec koncov, všestranne aktívny muž. Bol zanieteným astronómom a náruživým cestovateľom, a to aj napriek tomu, že jeho finančné zdroje neboli nevyčerpateľné. Obrovská mapa vo foyer SNK, dokumentujúca generálove cesty po celom svete, je toho dôkazom. Veľa fotografoval, pilotoval lietadlá, pôsobil v politike, kde sa snažil o zjednotenie a vytvorenie spoločného štátu Čechov a Slovákov," podotkla Štefanides Mažáriová.



SNK uchováva aj Štefánikovu knižnicu, ktorá obsahuje 815 zväzkov z rôznych oblastí a období. "Prevažujú diela z oblasti astronómie – najmä astronomické ročenky, z fyziky a meteorológie, ale aj romány a cestopisy. Nájdu sa v nej diela Leva N. Tolstého, Voltaira, Nietzscheho, Zolu a Masaryka. Zaujímavosťou sú pôvodné vydania Prostonárodných povestí Pavla Dobšinského z konca 19. storočia. Či však boli rozprávky generálovou srdcovou záležitosťou, to sa už dnes nedozvieme," skonštatovala hovorkyňa SNK.



"Najstaršími exemplármi Štefánikovej knižnice sú dokumenty zo 16. storočia – z roku 1565 sa zachoval Palingenius Marcellus: Zodiacus vitae a z roku 1573 pochádza mix astronómie a filozofie od Alessandra Piccolominiho: De la sfera del mondo," doplnila Jana Cabadajová zo SNK.



Výstava je voľne prístupná v čase otváracích hodín SNK.