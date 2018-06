SNS odovzdá na slávnostnom sneme vyznamenanie

S výberom prezidentského kandidáta sa strana neponáhľa.

Bratislava 9. júna (TASR) - Národniari sa v sobotu (9.6.) zídu na XXV. Slávnostnom sneme strany SNS v Prešove. Odovzdajú na ňom najvyššie stranícke vyznamenanie Rad Martina Rázusa. TASR to potvrdila riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová. Prezidentského kandidáta vyberať nebudú, predstaviť ho majú na jeseň. TASR to potvrdil predseda SNS Andrej Danko.



Na sneme tiež národniari uvedú do života historickú knihu ako pokračovanie prvého dielu o pôsobení SNS v dejinách slovenského národa od roku 1871 do roku 1918. Poslanec Stanislav Kmec TASR potvrdil, že SNS bude prijímať aj nových členov a Danko sa v príhovore delegátom vyjadrí k aktuálnej politickej situácii a komunálnym voľbám. "Ale do podrobností nepôjdeme," povedal Kmec.



Podľa Škopcovej má SNS na výber prezidentského kandidáta čas do novembra. Aj Danko nedávno povedal, že prezidentské voľby nie sú témou dňa. Šéf SNS dlhodobo hovorí, že národniari postavia vlastného kandidáta a bude to žena.