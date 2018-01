So sanáciou skládky vo Vrakuni sa má začať tento rok, potvrdil Sólymos

V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na sanáciu, ktoré chce čo najviac spružniť, aby sa nepreťahovalo.

Bratislava 8. januára (TASR) - Ministerstvo životného prostredia chce v tomto roku začať so sanáciou skládky v bratislavskej Vrakuni. Potvrdil to šéf envirorezortu Lázsló Sólymos (Most-Híd). V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na sanáciu, ktoré chce čo najviac spružniť, aby sa nepreťahovalo.



Sólymos tvrdí, že pri riešení environmentálnej záťaže sa za minulý rok urobilo veľa. Pripravil sa projekt, začalo sa verejné obstarávanie a zároveň sa vybavujú potrebné povolenia, priblížil v rozhovore pre TASR. Do tendra na sanáciu sa podľa jeho slov prihlásili aj zahraničné firmy, musel sa preto vyriešiť problém zrýchlenia vzájomnej komunikácie, čo sa podarilo.



Rezort životného prostredia chce v rámci sanácie skládky vo Vrakuni využiť metódu enkapsulácie. Vybuduje podzemnú tesniacu stenu, ktorou sa zdroj znečistenia odizoluje od okolitého prostredia. Náklady na odstránenie environmentálnej záťaže sa predpokladajú na viac ako 30 miliónov eur.



Rozloha skládky, ktorá sa nachádza na území starého Mlynského ramena, na rozhraní bratislavských mestských častí Vrakuňa a Ružinov, je približne 4,65 hektára. Je na nej zhruba 120.000 kubických metrov odpadu, ktorý tam vyvážali z chemických závodov v 60. až 80. rokoch minulého storočia.