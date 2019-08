So zaľúbenosťou to prehnal: Za vyznania lásky môže skončiť v base

Muž podľa polície chodí za ženou, pozoruje ju, snaží sa s ňou skontaktovať, telefonuje jej a zasiela množstvo SMS správ. V nich jej buď vyznáva lásku, alebo jej nadáva a dožaduje sa stretnutia.

Svidník 7. augusta (TASR) - Z prečinu nebezpečného prenasledovania polícia obvinila 42-ročného muža z Osadného v okrese Svidník. "Obvinený už viac ako rok prenasleduje a obťažuje 39-ročnú Sninčanku, a to tým spôsobom, že denne vyhľadáva jej osobnú blízkosť - robí tak u nej v zamestnaní i v čase osobného voľna," informovala v stredu prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.



Muž podľa polície chodí za ženou, pozoruje ju, snaží sa s ňou skontaktovať, telefonuje jej a zasiela množstvo SMS správ. V nich jej buď vyznáva lásku, alebo jej nadáva a dožaduje sa stretnutia. "Za obdobie od 18. mája 2019 do 19. júla 2019 jej celkovo poslal 236 SMS správ. Zaľúbenec svojím konaním podstatným spôsobom zhoršuje kvalitu života tejto Sninčanky a narušuje jej duševnú integritu," uviedla Ligdayová. Obvinený je momentálne stíhaný na slobode, no za takéto "dvorenie" mu hrozí trest odňatia slobody až na jeden rok.