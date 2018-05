OPLATÍ SA TO ZAŽIŤ: Tradičný rínek sa postará o zábavu Trnavčanov

Začiatok od 9. h patrí tradičnému Trnavskému rínku a záver bude možno až po polnoci, keď skončí posledný koncert Country dňa. Medzitým je ešte ponuka múzea, divadla i automobilových veteránov.

Trnava 12. mája (TASR) – Bohatý kultúrny program čaká v sobotu na obyvateľov Trnavy. Od rána do neskorého večera si môžu vyberať z ponuky kultúrnych podujatí, ktoré pripravili viacerí organizátori. Začiatok od 9. h patrí tradičnému Trnavskému rínku a záver bude možno až po polnoci, keď skončí posledný koncert Country dňa. Medzitým je ešte ponuka múzea, divadla i automobilových veteránov.



Trnavský rínek ponúka už niekoľko rokov domáce produkty, tradičné i zdravé jedlo i dobrú zábavu. Svoje stánky trhovníci rozložili opäť na Kapitulskej ulici a Námestí sv. Mikuláša, teda na miestach, kde je zaznamená poloha najstaršej trhovej osady z prvopočiatkov Trnavy. Kúpiť sa dajú rôzne handmade výrobky. O 9.30 h je na programe vystúpenie cigánskej muziky Gypsy Elegance, zloženej z hudobníkov, ktorí bývajú v jednom z domov na námestí. Na poludnie vystúpi Stringbow trio, neskôr Salonrevue s prvorepublikovou hudbou a o 16. h speváčka Meluzína. Pre deti budú dve divadielka o 10.30 a 15. hodine.



Na Námestí sv. Mikuláša sa nachádza v budove Oláhovho seminára expozícia knižnej kultúry Západoslovenského múzea a v jeho tesnej blízkosti Dom hudby Mikuláša Schneidera-Trnavského. Múzeum ponúka o 14. a 15. hodine komentované vstupy do oboch objektov.



Obľúbený Country deň nielen pre milovníkov country začne v Kamennom mlyne o 16. h. V hodinových intervaloch sa na pódiu budú striedať skupiny Šidlo, Peter Luha, Kaktus Band, českí Hop Trop. Po nich o 21.15 h príde na rad skupina Slniečko z Piešťan, ktorá spieva v tamojšom nárečí a záver od 21.30 h bude patriť country bálu so skupinou Návrat. Pripravené sú rôzne atrakcie pre deti.



O 16.30 h začne jazda historických áut ulicami Trnavy. Nadšenci z klubu amerických vozidiel Garage V8 Trnava pripravili American Cars Meeting na Mikovíniho ulici, program začne o 12. h.



Devätnásta hodina je v Divadle Jána Palárika vyhradená druhému pokračovaniu talk show člena divadelného súboru Michala Jánoša s názvom Pred oponou. Na stretnutie s divákmi a aj hudbou si pozval spisovateľa Ľubomíra Feldeka a bývalého člena DJP Gregora Hološku.



V rovnakom čase sa v koncertnej sále Marianum na Arcibiskupskom úrade stretnú fanúšikovia zborového spevu. Jeden z početnej artilérie trnavských spevokolov Voci Alegre s dirigentom Andrejom Rapantom tam koncertom oslávi so svojimi priaznivcami piate výročie vzniku.



Večer ešte rozozvučia areál letného kina tóny skupiny AC/DC Revival. Vystúpenie v Amfik cafe začne o 21. h. O podujatiach informujú weby organizátorov.