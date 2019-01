Do záhrad rodinných domov v Sobranciach pribudne 1250 kompostérov

Cieľom projektu, ktorý je spolufinancovaný EÚ, je zvýšiť mieru zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu, a tiež podpora predchádzania jeho vzniku.

Sobrance 29. januára (TASR) – Sobranská samospráva bola úspešná pri získaní financií na projekt, ktorý sa týka biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO). Do záhrad rodinných domov v meste poputuje takmer 1250 kompostérov.



Cieľom projektu, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou, je zvýšiť mieru zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu, a tiež podpora predchádzania jeho vzniku. "Celková cena zákazky vrátane DPH je 153.095 eur," informoval TASR Jozef Rajzák z oddelenia miestneho rozvoja, výstavby, územného plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia Mestského úradu Sobrance. Spoluúčasť mesta z tejto sumy tvorí päť percent, zvyšok predstavuje nenávratný finančný príspevok (NFP).



Mesto podľa jeho slov presne špecifikovalo, o koľko domácností v rámci rodinných domov v katastri Sobraniec ide. Realizovalo v tejto súvislosti aj komplexný monitoring. "Zisťovalo sa, aké sú výmery plôch záhrad, ktorých sa toto týka, či už ide o kosenie tráv, zber lístia a podobne," spomenul s tým, že navrhnuté sú v rámci projektu rôzne veľkosti kompostérov, a to od 280- až po 1100-litrové.



V rámci elektronického verejného obstarávania bol podľa Rajzáka už aj vybraný dodávateľ. Je ním vranovská firma Europe Media House. "Počítame s tým, že budúci mesiac by sme začali s ich distribúciou. Súčasťou projektu je aj priložený leták, ktorý jednoduchou formou vysvetlí obyvateľom, ako kompostér využívať," ozrejmil. Týmito nádobami tak podľa neho vyriešia, čo sa týka BRKO, jednu časť mesta.



V pláne majú aj vybudovanie kompostoviska a zberného dvora na vlastných pozemkoch na okraji mesta, čím by vyriešili aj obyvateľov žijúcich napríklad v bytových domoch. Pripravenú majú aj projektovú dokumentáciu. "Toto sa nám zatiaľ nepodarilo dotiahnuť do konca, lebo viazneme na vydaní územného a stavebného povolenia," skonštatoval. Mesto sa chce v tejto súvislosti uchádzať opätovne aj o NFP.