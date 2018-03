Výstava Kraslice v Sobranciach priblíži tradície Zemplína

Od štvrtka si spolu 821 ozdobených vajíčok môžu pozrieť aj návštevníci miestneho kultúrneho domu.

Sobrance 15. marca (TASR) – Regionálna súťažná výstava Kraslice v Sobranciach má podľa organizátorov upriamiť pozornosť na ľudovú tvorivosť a folklórne tradície, ktoré sa dodržiavajú počas veľkonočných sviatkov na Zemplíne. Od štvrtka si spolu 821 ozdobených vajíčok môžu pozrieť aj návštevníci miestneho kultúrneho domu.



Ide o prvý ročník výstavy. "Stretla sa s veľmi pozitívnymi ohlasmi zo strany verejnosti, preto budeme v jej organizovaní určite pokračovať. O niektorých šikovných ľuďoch zo Sobraniec a regiónu, ktorí kraslice tvoria, sme ani nevedeli," uviedla pre TASR za mesto Sobrance ako jedného z organizátorov Marika Kasičová.



Jedným z nich je podľa jej slov aj Emil Rozhoň zo Sobraniec. "V spolupráci s ním sme sa rozhodli pripraviť pre žiakov základných a stredných škôl tvorivé dielne, ktoré sa uskutočnia budúci týždeň -v utorok, stredu a vo štvrtok," upozornila.



Do súťažnej výstavy sa mohli zapojiť žiaci základných a stredných škôl, tiež jednotlivci a kolektívy, ale aj občianske združenia. Urobilo tak spolu 22 subjektov. Zdobiť mohli akoukoľvek technikou, podmienkou bolo, že výrobok musí mať tvar vajíčka.



"Najväčšiu kraslicu vytvoril kolektív Denného stacionára Sobrance s výškou 170 a šírkou 120 centimetrov," spomenula Kasičová s tým, že v tomto prvom ročníku regionálnej súťaže ocenili všetkých, ktorí sa zapojili.



Výstava potrvá v kultúrnom dome do 15. apríla tohto roka. Záujemcovia si ju môžu pozrieť v pracovných dňoch od 8. do 18. h.