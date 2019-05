Socha M. R. Štefánika v Komárne našla svoje miesto až na štvrtý pokus

Podujatie zorganizovali Dom Matice slovenskej a Miestny odbor Matice slovenskej v Komárne v spolupráci s Generálnym štábom Ozbrojených síl SR.

Komárno 2. mája (TASR) – Obyvatelia Komárna si vo štvrtok pripomenuli 100. výročie úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika. Položenie vencov k soche Štefánika sprevádzalo vystúpenie ľudovej hudby Slovenských rebelov, súboru, ktorý má generála Štefánika vo svojich vzoroch ako jedného z rebelov slovenských dejín. Podujatie zorganizovali Dom Matice slovenskej a Miestny odbor Matice slovenskej v Komárne v spolupráci s Generálnym štábom Ozbrojených síl SR.



„Milan Rastislav Štefánik podľa zápisu z archívu v Lučenci spomínal Komárno na Parížskej mierovej konferencii koncom apríla 1919, keď vyjednával demarkačnú líniu,“ priblížil spojitosť Štefánika s Komárnom riaditeľ Domu Matice slovenskej v Komárne Jozef Černek.



Pamätník Milana Rastislava Štefánika v Komárne je dielom umelcov Otakara Španiela a Dušana Samuela Jurkoviča. Pôvodne bo odhalený 12. mája 1930 vo Vojenskom parku v Komárne. Financovaný bol zo zbierok vojakov.



Pamätník bol v októbri 1938 z dôvodu okupácie mesta odsunutý do Banskej Bystrice, odkiaľ sa vrátil na námestie pred mestským úradom v Komárne v roku 1946. O šesť rokov neskôr bol opäť demontovaný a až do roku 1968 odložený v kazematoch pevnosti v Komárne. V máji 1968 bol umiestnený do parku - Leninových sadov v Komárne, kde vydržal ďalších šesť rokov. V roku 1974 bol pamätník opäť demontovaný a uložený do depozitu Podunajského múzea. V roku 1990 sa štvrtýkrát sťahoval, tentoraz bol odhalený pred Domom Matice slovenskej. Pôvodné Námestie SNP bolo premenované na Námestie M. R. Štefánika.