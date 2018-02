Sochár M. Dzurek v Umelke prezentuje výber z polymuzickej tvorby

Podľa kurátorky výstavy Dagmar Kudoláni Srnenskej patrí Dzurek k invenčným slovenským umelcom, ktorým nerobí problém dokonale narábať s priestorom, tvarom či materiálom.

Bratislava 8. februára (TASR) – Výstava s názvom Do Teraz vo všetkých priestoroch bratislavskej galérie Umelka predstavuje výber z polymuzickej tvorby Martina Dzureka. Sú to interaktívne inštalácie a performance z rokov 1991 až 2018, v ktorých s inými umelcami prepája svoju sochársku tvorbu s hudbou, divadlom, fotografiou, literatúrou a videom.



Objekty Lesný duch, Smetisko, Paganini, Modrá búdka, Manželstvo, Modlitba za teba, Jar, Leto, Jeseň, Zima a ďalšie vytvoril z bronzu, hliny, kameňa, dreva a iného materiálu. Viaceré sú veľkoplošné, podobne ako niektoré obrazy či vo vstupnom priestore inštalácie Spojenie a Večera pre...



Podľa kurátorky výstavy Dagmar Kudoláni Srnenskej patrí Dzurek k invenčným slovenským umelcom, ktorým nerobí problém dokonale narábať s priestorom, tvarom či materiálom. V umeleckom dianí si vytvoril osobitnú asociatívnu a metaforickú reč sôch. Na performance využíva netradičné priestory.



Napríklad Odomykanie bolo realizované v kaplnke svätého Jána pri Františkánskom kostole v Bratislave (2016). V civilnom prostredí galérie Umelka ho môžu záujemcovia vidieť v piatok 9. februára s rovnakými účinkujúcimi. Okrem Dzureka sa svojou meditáciou prihovorí kazateľ Cirkvi bratskej Daniel Pastirčák a o hudbu sa postará Pjoni. Iný projekt bude v priestore výstavy naživo realizovaný 23. februára.







Okrem komorných sôch, inštalácií a performance Martin Dzurek (1973) tvorí monumentálne plastiky. Za realizácie v architektúre a verejnom priestore získal niekoľko ocenení. Vytvoril monumentálny oltár v evanjelickom kostole v Krpeľanoch (2011), objekt Puzzle pri Dome umenia v Piešťanoch (2012), Pamätník Martina Rázusa v Bratislave (2013), Pamätník misionárom v Nitre (2015), Pamätník k 500. výročiu reformácie v Trenčíne (2017).



Výstava potrvá do 25. februára.