Do Hniezd záchrany v Trnavskom kraji tento rok deti nevložili

Trnava/Skalica/Dunajská Streda 31. decembra (TASR) – Ani do jedného z troch Hniezd záchrany, ktoré sú na území Trnavského kraja, nevložili v roku 2017 matky svoje nechcené deti. Hniezda v Trnave, Skalici a Dunajskej Strede, umiestnené v areáloch tamojších nemocníc, sú však stále pripravené prijať tých, ktorým ich matky nemôžu alebo nechcú dať svoju lásku a starostlivosť.



Vo Fakultnej nemocnici Trnava podľa hovorkyne Anety Racikovej od decembra 2005, kedy hniezdo sprístupnili v spolupráci s občianskym združením Šanca, našli štyri deti. "Naposledy v septembri 2013 to bol chlapček, ktorý dostal meno Miško," uviedla pre TASR. V januári 2011 dieťa, ktoré rozozvučalo po vložení signalizačný systém a upozornilo na svoju prítomnosť v hniezde, bolo nakoniec odovzdané naspäť rodičom. "V marci 2007 sme tam našli chlapčeka, ktorého sestričky pomenovali Maroško a vôbec prvým, už v deň otvorenia hniezda bol chlapček, ktorý dostal meno Miško," informovala Raciková.



V Dunajskej Strede funguje hniezdo od júna 2012. "Odvtedy doň bolo uložené iba jedno dieťa - v apríli 2015 tam zdravotnícky personál našiel dievčatko, ktoré bolo následne adoptované," informovala TASR Jana Fedáková, špecialistka pre komunikáciu Sveta zdravia, a.s.



Na Záhorí, vo Fakultnej nemocnici Skalica zriadili Hniezdo záchrany v tom istom roku ako v Dunajskej Strede. "V januári 2013 sme v babyboxe našli donoseného, zdravého chlapčeka, dali sme mu meno Janko," informovala TASR riaditeľka nemocnice Renáta Kormanová. Je podľa jej slov nateraz jediným takto zachráneným dieťaťom v ich zdravotníckom zariadení.