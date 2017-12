Malí pacienti bojnickej nemocnice dostali od Handlovčanov hračky

Tie im zozbierali tento týždeň počas charitatívnej akcie, ktorú pripravila pätica Handlovčaniek v spolupráci s miestnym podnikateľom.

Bojnice 23. decembra (TASR) - Malí pacienti bojnickej nemocnice dostali od Handlovčanov vianočný dar v podobe hračiek. Tie im zozbierali tento týždeň počas charitatívnej akcie, ktorú pripravila pätica Handlovčaniek v spolupráci s miestnym podnikateľom.



"Počas dobročinnej akcie na Námestí baníkov sa päť Handlovčaniek rozhodlo okoloidúcim zadarmo rozdávať punč a spríjemniť im obdobie pred najkrajšími sviatkami v roku. Túto myšlienku spojili so zbierkou hračiek," uviedla hovorkyňa Nemocnice s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach Radka Križanová.



Monika Galbavá, Andrea Boťanská, Miroslava Burčová, Ingrid Jašková a Viktória Moravčíková Timurová podľa nej vyzvali svojich priateľov a známych, ale i všetkých ľudí, ktorí majú doma nepotrebné hračky, aby ich priniesli na námestie a urobili tak radosť malým pacientom. "Do zbierky sa zapojili desiatky ľudí a spoločnými silami sa vyzbieralo množstvo hračiek, ktoré prišli autorky myšlienky osobne odovzdať na Detské oddelenie NsP Prievidza," priblížila.



"V mene všetkých detí by som sa veľmi rada poďakovala autorkám tejto peknej myšlienky, ale aj všetkým dobrým ľuďom, ktorí sa do zbierky zapojili. Pre deti to znamená veľa a aj vďaka tomuto počinu sa budú detskí pacienti u nás cítiť zase o niečo príjemnejšie," dodala primárka detského oddelenia Alena Pillarová.