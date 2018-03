V Bratislave otvorili prvé Centrum pre obnovu rodiny

Až 80 % rodín, ktoré prejdú programom takéhoto centra, okrem dočasného ubytovania poskytujúceho aj sociálne, psychologické, ekonomické či iné odborné poradenstvo, dokáže následne fungovať samostatne.

Bratislava 19. marca (TASR) – Poskytnúť dočasný domov rodinám v ťažkej životnej situácii, pomôcť rodičom postaviť sa na nohy a zabrániť tak umiestneniu ich detí do detského domova, prípadne zabezpečiť ich skorý návrat späť k biologickej rodine. Aj to je cieľom krízových Centier pre obnovu rodiny, ku ktorým aktuálne pribudlo ako piate v poradí nové centrum v Bratislave.



"Základným cieľom je pomôcť rodinám. Deti z detských domovov nemajú ľahké zaradiť sa do života. Väčšina z nich nie sú ani siroty, tie tvoria len dve percentá, a z prieskumov vieme, že mohli vyrastať so svojimi rodinami, keby s nimi niekto pracoval," priblížil Jozef Mikloško, predseda spoločnosti Úsmev ako dar, ktorá za projektom stojí. Až 80 percent rodín, ktoré prejdú programom takéhoto centra, okrem dočasného ubytovania poskytujúceho aj sociálne, psychologické, ekonomické či iné odborné poradenstvo, dokáže následne fungovať samostatne.



Cieľom centra totiž nie je zabezpečiť ubytovanie pre čo najviac rodín pod jeho strechou, prípadne im takto s bytovou otázkou pomáhať desiatky rokov. "Ale naopak, mať ich tu čo najkratšie, ale následne im pomáhať ambulantne," doplnil Mikloško. Aj preto je do budúcnosti v pláne nadstavba budovy a vytvorenie siete ambulancií.



"Centrum je určené pre rodiny s deťmi, ktoré sa z nejakých dôvodov ocitli bez strechy nad hlavou. Či už sú v dlhodobej ťažkej životnej situácii alebo je ich situácia prechodná," priblížila riaditeľka centra Emília Bezáková. Jeho kapacita je do 20 osôb v štyroch menších samostatných bytových jednotkách.



Maximálna hranica na zabezpečenie prechodného ubytovania sú tri roky. "Snažíme sa, aby sa tá rodina dostala čo najskôr ďalej, aby sa posunula a nebola odkázaná na tento druh služby," podotkla Bezáková s tým, že doba býva zväčša kratšia. Pritom sa dbá na dodržiavanie povinnej školskej dochádzky detí, a tiež na to, aby rodičia pracovali. Zároveň ide o pomoc pri rozvoji rodičovských zručností, vyriešenia finančnej situácie, komunikácii so zamestnávateľmi či intervencii pri exekučných dlžobách.



Otvorenie nového centra vníma pozitívne aj Bratislavský samosprávny kraj (BSK). Ten zo zákona finančne podporuje prácu s rodinami v ťažkej životnej situácii a prispieva organizáciám, ktoré takýmto rodinám pomáhajú. "Sme presvedčení, že každé dieťa si zaslúži v prvom rade svoju biologickú rodinu a spoločnosť je povinná týmto rodinám pomáhať tak, aby deti mohli vyrastať vo svojich biologických rodinách. Verím, že každá rodina, pokiaľ o to stojí a je tam vôľa, že by sme mali takúto rodinu podporiť, aby rodina zostala spolu," skonštatovala riaditeľka Odboru sociálnych vecí Úradu BSK Michaela Šopová.



Nové Centrum pre obnovu rodiny sídli v Petržalke, kúpa a rekonštrukcia budovy vyšla na 83.000 eur. Doteraz podobné centrá fungujú v Dunajskej Lužnej, V Košiciach, Prešove a vo Zvolene. Do budúcnosti sa plánuje vybudovanie ďalších centier na území Slovenska. Pomôcť má aj novela zákona o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Tá má pojednávať okrem iného aj o tom, že detské domovy by sa mali postupne otvoriť aj ambulantnej a terénnej službe a sociálnej práci.