Softvérový inžinier M. Bystrický pricestoval na voľby z Holandska

Martin 16. marca (TASR) – Z Holandska pricestoval odovzdať hlas v prvom kole prezidentských volieb softvérový inžinier Michal Bystrický, ktorý prišiel do volebnej miestnosti v Martine spolu s priateľkou.



"Na Slovensku som týždeň. Sledoval som kampaň a už vopred som bol rozhodnutý, komu odovzdám hlas. Nie je dobré, že sa nedá hlasovať zo zahraničia. Bolo by super, keby sa to zmenilo. Ideálne by bolo, keby sa dalo hlasovať cez internet," povedal po odovzdaní hlasu vo volebnom okrsku číslo 19.



Doplnil, že v práci si zobral dovolenku a musel si vybaviť aj voličský preukaz. "Ja som z Trenčína, ale nevolil som tam, lebo moja priateľka je z Martina. Preto sme tu a súčasne navštevujeme jej rodičov," uviedol s tým, že pozná niekoľko ďalších Slovákov, ktorí pricestovali voliť z Berlína.



"V druhom kole by som išiel opäť voliť. Je to podľa mňa dôležité. Pretože prezident ovplyvňuje ľudí a chcem sa vrátiť na moderné Slovensko. Je dôležité zvoliť si ľudí, ktorí nás posunú ďalej," podotkol mladý softvérový inžinier.



Podľa vedúcej Odboru všeobecnej správy Mestského úradu v Martine Ľubice Turčanovej zriadilo mesto 52 volebných okrskov. "Počet oprávnených voličov je 43.777, z toho prvovoličov je 137 a hlasovacích preukazov bolo vydaných 1011. V porovnaní s minulými voľbami bol približne dvojnásobný záujem o vydanie voličských preukazov," dodala Turčanová.