SOŠ Andyho Warhola v Medzilaborciach vydáva vlastný časopis la Borec

Cvičná firma na SOŠ A. Warhola pripravuje študentov na podnikanie

Zručnosti žiakov SOŠ Medzilaborce má možnosť vyskúšať aj verejnosť

Medzilaborce 16. apríla (TASR) – Stredná odborná škola (SOŠ) Andyho Warhola v Medzilaborciach vydáva vlastný študentský časopisuž približne desať rokov. Kedysi vychádzal štvrťročne, momentálne dvakrát do roka.Okrem aktuálnych školských tém v ňom čitatelia nájdu aj informácie z mesta či okolia. Žiaci sa tak zdokonaľujú nielen v slovenskom jazyku, ale aj v počítačových zručnostiach.uviedla pre TASR učiteľka slovenského jazyka Miroslava Gičová s tým, že ich je osem.vysvetlila princíp tvorby.Časopis sa okrem vlastných študentov dostáva do rúk aj žiakom základných škôl v prípade záujmu o vzdelanie práve na SOŠ Andyho Warhola. Má približne 24 stránpoznamenala Gičová s tým, že za najväčší úspech doteraz považujú umiestnenie sa v striebornom pásme celokrajskej súťaže. Pre členku redakčnej rady, štvrtáčku Andreu Klecovú je časopis výbornou školou slovenčiny.povedala pre TASR.SOŠ v Medzilaborciach vznikla v roku 2004 spojením dvoch výchovno-vzdelávacích inštitúcií. V decembri o štyri roky na to jej bol prepožičaný čestný názov kráľa popartu. Stala sa tak jedinou školou na svete fungujúcou pod menom tohto umelca, ktorého rodičia pochádzali z neďalekej obce Miková. Množstvo aktivít, ktoré realizuje, sa nesie práve v tomto duchu.uviedla pre TASR riaditeľka školy Jarmila Savčaková.Výchova a vzdelávanie prebiehajú v dvoj-, troj- a štvorročných odboroch. Žiaci si môžu vybrať štúdium vo viacerých oblastiach, ako sú napríklad služby, strojárstvo, drevospracujúci priemysel, mechanik počítačových sietí či hasičskej techniky, obchodná akadémia, ale aj marketing. V súčasnosti školu navštevuje 223 žiakov najmä z Medzilaboriec a okolia. Kedysi fungoval pri škole aj internát.poznamenala riaditeľka. Vzdelávaco-výchovný proces zabezpečuje 26 pedagogických zamestnancov.Teoretické vyučovanie prebieha v budove na ulici Duchnovičova a odborný výcvik v priestoroch na Mierovej ulici, kde sa nachádzajú dielne.vysvetlila.SOŠ A. Warhola spolupracuje najmä so školami a organizáciami v Poľsku. Zúčastňuje sa na rôznych medzinárodných projektoch, v ktorých sú študenti úspešní. Pozitívne výsledky dosahujú aj na poli stredoškolskej odbornej činnosti, jazykových či športových súťaží, ale aj v oblasti ekonomických a praktických predmetov. Škola má v súčasnosti rozbehnutých 16 projektov nielen v oblasti vzdelávania, športu, ale aj životného prostredia a ďalších.Predmet cvičná firma, ktorý sa vyučuje na Strednej odbornej škole (SOŠ) Andyho Warhola v Medzilaborciach v treťom a štvrtom ročníku, pripravuje študentov na aktívne podnikanie. Rozbehnuté má viaceré aktivity.vysvetlila pre TASR princíp fungovania Andy Stars Group učiteľka ekonomických predmetov a cvičnej firmy Anna Fecáková. Na začiatku bol podľa jej ďalších slov nápad, ktorý zdokumentovali v podobe fotografií, letákov, súťažných katalógov, prezentácie a stánkov. Medzi aktivitami boli napríklad kvety, chránená dielňa, sladké maliny, palacinky či slovenské výrobky.poznamenala.Podnikateľský svet mali možnosť zažiť aj reálne.priblížila učiteľka. Veľa práce robia podľa jej slov mimo vyučovacích hodín.V rámci aktivity palacinky boli aj v podniku, kde si skúsili ich výrobu.vysvetlila pre TASR autorka nápadu Kornélia Bejdová. Ďalšou z realizovaných aktivít boli sladké maliny, ktoré vznikli z dôvodu, že chceli ľuďom napríklad na veľtrhu reálne aj niečo ponúknuť.vysvetlila Alžbeta Halčinová s tým, že ide o čistý prírodný produkt v podobe mrazených malín, džemov či kompótov.spomenula Fecáková s tým, že v rámci týchto aktivít zaznamenali viacero pozitívnych hodnotení.Praktické zručnosti študentov Strednej odbornej školy (SOŠ) Andyho Warhola v Medzilaborciach má možnosť vo výcvikových dielňach vyskúšať aj verejnosť. K dispozícii sú tu kaderníčky, automechanici i stolári.Ako pre TASR uviedla majsterka odborného výcviku kaderník Henrieta Turcmanovičová, momentálne sa na toto povolanie v ich škole pripravujú iba dievčatá. Vo všetkých ročníkoch je ich aktuálne 30.vysvetlila. K dispozícii sú dve prevádzky, pôsobia v nich dve majsterky.Do dielní prichádzajú podľa jej ďalších slov aj zákazníci z mesta.uviedla s tým, že sa tak učia strihať, farbiť, ale aj česať.spomenula. Kadernícky odbor je na škole minimálne 15 rokov a záujem oň je stále.uzavrela.Stolári aktuálne vyrábajú nábytok pre vynovenú mestskú zasadačku. Ich výrobky možno vidieť na mnohých miestach nielen v Medzilaborciach.uviedol pre TASR majster odborného výcviku Slavomír Čerevka s tým, že žiaci si musia osvojiť určité technologické postupy.vysvetlil s tým, že o odbor je záujem. V regióne je totiž podľa neho viacero prevádzok zameriavajúcich sa na drevospracujúci priemysel aj napriek veľkoobchodným reťazcom, ktoré tomuto remeslu konkurujú. Podľa neho je však rozdiel vidieť v kvalite. A tú pretavili, ako ďalej uviedol Čerevka, študenti aj do viacerých ocenení v tvorivých súťažiach zameraných na tento odbor.Mechanici hasičskej techniky sa tiež v prvom ročníku učia len ručné spracovanie kovov, ako je rezanie, pilovanie, brúsenie. V druhom ročníku už pracujú so strojmi.vysvetlil pre TASR majster odborného výcviku Andrej Šteňko.Študenti si tento odbor podľa neho vyberajú okrem iného aj na základe toho, že pôsobia napríklad v dobrovoľných hasičských zboroch.poznamenal. Prax študentov si môžu vyskúšať nielen Medzilaborčania. Momentálne do dielní prichádzajú motoristi z dôvodu prezúvania zimných na letné pneumatiky. Študenti si tak zdokonaľujú svoje zručnosti.