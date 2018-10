Kandidát na primátora R. Javorský chce zmeniť systém práce v meste

Doplnil, že mestský úrad sa musí stať miestom, na ktorom dostane každý Spišskonovovešťan profesionálnu pomoc a pocíti slušné správanie úradníkov.

Spišská Nová Ves 11. októbra (TASR) – O post primátora v Spišskej Novej Vsi majú záujem štyria kandidáti. Jedným z nich je 46-ročný Rastislav Javorský, ktorý sa o hlasy voličov uchádza s podporou koalície KDH, SaS, OĽaNO, OKS, SPOLU - občianska demokracia a Progresívne Slovensko.



Člen KDH, v troch posledných volebných obdobiach poslanec Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi a od roku 2003 aj krajský poslanec, sa rozhodol kandidovať na post primátora z troch dôvodov. "Cítim, že mám dostatok skúseností z práce v komunálnej politike a moju kandidatúru podporilo spektrum politických strán. Zároveň mi prekáža súčasný systém práce v meste, kde politikárčenie často nahrádza odbornosť. Veľa dobrých návrhov nebolo realizovaných len preto, že ich prekladali poslanci opozície. Tento prístup chcem zmeniť," zdôvodnil svoju kandidatúru s tým, že pomáhať chce tak, aby to pocítil každý.



Doplnil, že mestský úrad sa musí stať miestom, na ktorom dostane každý Spišskonovovešťan profesionálnu pomoc a pocíti slušné správanie úradníkov. "Mestský rozpočet sa musí využívať oveľa rozumnejšie a bez šafárenia. Zároveň sa mesto musí stať otvorenejšie, transparentnejšie, pretože sme v rebríčku otvorených samospráv, oprávnene, klesli veľmi hlboko," konštatoval Javorský.



Tvrdí, že do volieb prichádza dobre pripravený, s tímom odborníkov dlhé mesiace plánovali projekty, ktoré sú podľa neho odborne podložené, realizovateľné a pomôžu občanom i mestu, aby naštartovalo svoj rozvoj. "Znižovať mieru nezamestnanosti už nesmieme len tým, že pre prácu najmä mladí ľudia mesto opúšťajú," dodal Javorský, ktorý pripravil zoznam projektov rozdelený do troch okruhov. V nich sa zameriava napr. na zvýhodnenie občanov, ktorí si plnia svoje povinnosti voči mestu, ďalej na turizmus, ale aj dokončenie rekonštrukcie ciest a začiatok komplexnej obnovy chodníkov či na podporu komunitného života v meste. Plánuje zmeniť systém podpory kultúry a športu, obnoviť oddychové zóny napr. plážové kúpalisko na sídlisku Mier a "Rybníky" v Novoveskej Hute. Za dôležitú tiež považuje výstavbu nájomných bytov pre mladé rodiny a v neposlednom rade aj obnovu starých a výstavbu nových fontán.



V Spišskej Novej Vsi sa bude 10. novembra o hlasy voličov okrem Javorského uchádzať aj nezávislý kandidát Miroslav Uhrin, Pavol Bečarík kandiduje s podporou koalície strán SNS, Most-Híd a Smer-SD a štvoricu uzatvára Oto Stettner zo Slovenskej národnej jednoty – strany vlastencov.