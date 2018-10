V Spišskej Novej Vsi pribudnú trasy pre cyklistov

Projekt slávnostne otvorili v piatok 5. októbra primátor mesta Spišská Nová Ves Ján Volný a predseda KSK Rastislav Trnka.

Spišská Nová Ves 8. októbra (TASR) – Nový projekt dopravnej mobility v Spišskej Novej Vsi by mal vyriešiť vzťahy motorovej a nemotorovej dopravy. Cieľom je vybudovať moderné cyklistické, pešie a imobilné komunikácie popri rieke Hornád a smerom do historického centra mesta.



V rámci projektu pribudne v centre mesta nový cyklochodník a chodník pre peších, most cez rieku Hornád a moderný spoločenský priestor, tzv. shared space.



Projekt s názvom Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi je financovaný z Regionálneho operačného programu (IROP) vo výške takmer 921.700 eur, mesto ho spolufinancuje sumou približne 48.000 eur. Informovala o tom v pondelok hovorkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Anna Činčárová.



Projekt slávnostne otvorili v piatok 5. októbra primátor mesta Spišská Nová Ves Ján Volný a predseda KSK Rastislav Trnka. V prvej fáze by sa mal vybudovať most cez Hornád, ktorý bude slúžiť ako spojnica pre peších a cyklistov a prepájať bude dve husto obývané lokality na brehu rieky.



"Takáto lávka sa v centre Spišskej Novej Vsi nachádzala aj v minulosti a spájala dôležitú historickú ulicu Za šestnástkou a pôvodnú banícku osadu Klop-orth," uviedol Trnka. Most bude mať oceľovú konštrukciu s dvoma priehradkovými väzníkmi, presklenými zábradliami a exteriérovými svietidlami. Napojený bude na verejné osvetlenie, čím bude celá konštrukcia spolu s námestím dotvárať architektonicky zaujímavú atmosféru pešej a cyklistickej zóny.



"V ďalšej fáze bude vybudovaná nová cyklotrasa, pešia a imobilná komunikácia popri rieke s rozlohou 1770 metrov štvorcových, ktorá by mala byť napojená na už existujúce mestské cyklotrasy a cyklistický chodník na opačnom brehu Hornádu," priblížil primátor mesta.



Treťou fázou bude vytvorenie "shared space", teda moderného spoločenského priestoru pre peších, cyklistov a imobilných občanov. Prechádzať bude od rieky smerom do centra mesta. V ploche Baníckeho námestia bude zabudovaná svetelná mapa baníckych miest Spiša, vybudovaný bude nový oporný múr školy, rampa pre cyklistov a vozičkárov a zastávka pre cyklistický vláčik.



Doterajší úzky priestor sa otvorí a zlepší sa spojenie sídliska Mier s centrom mesta. Súčasťou novovzniknutých plôch bude vybudovanie parkovísk pre osobné autá aj bicykle, nový vstup do školy s kruhovým objazdom, bránami, oplotením a novým oporným múrom.



"Toto nábrežie Hornádu je v súčasnosti ťažko dostupné, chýba napojenie na historické centrum mesta a je tu málo záchytných parkovísk. Košický samosprávny kraj ako sprostredkovateľský orgán pre projekty financované z IROP v plnej miere podporuje tento zámer. Realizáciou tohto projektu budú dokončené desaťročia stavebne nedotiahnuté plochy a vznikne bezpečný a funkčný celok pre peších, cyklistov i motoristov," konštatoval Trnka.



Práce na dostavbe projektu by sa mali začať po ukončení výberového konania do konca tohto roka a potrvajú približne 12 mesiacov. Projekt dopravnej mobility nadväzuje na zámer z roku 2007, ktorý bol dokončený iba spolovice.