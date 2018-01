V Spišskej Novej Vsi sa 20 mamičkám narodili dvojičky

Chlapcov sa v spišskonovoveskej nemocnici vlani narodilo o 24 viac ako dievčat. Najčastejšími dievčenskými menami boli Ema, Ela, Diana či Simona.

Spišská Nová Ves 15. januára (TASR) – V spišskonovoveskej nemocnici vlani stúpol počet pôrodov, zaznamenali ich tu 1285, čo je oproti roku 2016 nárast o takmer 80. Dvojičky si pritom z pôrodnice domov odnieslo až 20 mamičiek. „Nárast pri počte pôrodov vznikol aj vďaka tomu, že sme sa zapojili do projektu Pôrodný plán. Spolu s pôrodnou asistentkou si tak u nás budúca mamička môže svoj pôrod naplánovať do najmenších detailov – všetko od prijatia do nemocnice až po starostlivosť o bábätko,“ vysvetľuje primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Štefan Novysedlák.



Každý štvrtok zároveň pôrodnica otvára dvere budúcim mamičkám, ktoré majú vtedy možnosť prísť si pozrieť oddelenie, pôrodné sály a zdravotnícky tím im odpovie otázky, ktoré ich zaujímajú.



Chlapcov sa v spišskonovoveskej nemocnici vlani narodilo o 24 viac ako dievčat. Medzi najčastejšími dievčenskými menami, ktoré rodičia dávali svojim novorodencom, sa objavovali Ema, Ela, Diana či Simona. U chlapcov zase dominovali mená ako Jozef, Damián, Adam a Samuel.



Vlani priviedla na svet v spišskonovoveskej nemocnici svoje prvé dieťatko aj mladá mamička, ktorá bola v ťažkej životnej situácii a svoje dieťa chcela dať na adopciu. „Náš personál mal veľmi empatický prístup, opakovane s mladou mamičkou o tejto téme rozprával a ona sa nakoniec rozhodla, že si bábätko nechá. Veľmi sme sa z toho tešili,“ priblížil primár s tým, že mladá mamička celému personálu neskôr vyjadrila vďaku.



Počas minulého roka pôrodnica zmodernizovala svoje oddelenia a pôrodné sály, zvýšila počet nadštandardných izieb, vytvorila možnosť ubytovania pre otecka počas celej hospitalizácie matky a taktiež možnosť sprevádzať rodičku počas celého pôrodu. Mamičky tiež môžu spolu s oteckami v nemocnici absolvovať predpôrodnú prípravu. Nemocnica tiež využíva nové metódy, ako bonding či rooming-in a po pôrode mamičkám v oblasti kojenia radí profesionálna laktačná poradkyňa.



„Spišskonovoveská nemocnica plánuje zrekonštruovať svoj ďalší priestor a vytvoriť pôrodnú izbu, kde bude prebiehať celý pôrod. Má tiež v úmysle zmodernizovať izby zvýšeného dozoru pre pacientky po gynekologických operáciách,“ doplnila Jana Fedáková zo siete Svet zdravia. Okrem toho sa nemocnica plánuje zapojiť sa i do pilotného projektu, vďaka ktorému by mohla ponúknuť rodičkám alternatívne polohy pri pôrode.



Vlani stúpol počet pôrodov vo všetkých nemocniciach v rámci Sveta zdravia, a to o viac ako 400. Najviac pôrodov je pritom práve v Spišskej Novej Vsi.



V nemocnici v Topoľčanoch sa vlani narodilo 536 detí

V topoľčianskej nemocnici Svet zdravia sa minulý rok narodilo 536 detí, z toho 52 percent dievčat a 48 percent chlapcov. Dve mamičky si domov odniesli dvojičky. „V roku 2016 sme zaznamenali 526 pôrodov, vlani ich bolo 534,“ povedal primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Tibor Čaradský. Rodičia novorodencom najčastejšie dávali mená Laura, Nela a Nina u dievčat, Samuel, Tomáš a Tobias u chlapcov.



V októbri minulého roku rozbehla topoľčianska pôrodnica vo svojich novovytvorených priestoroch predpôrodnú prípravu budúcich mamičiek. Vedie ju certifikovaná pôrodná asistentka. „V rámci bezplatného kurzu sa mamičky a ich partneri od lektorky dozvedia, ako spolu zvládnuť tehotenstvo i samotný pôrod aj ako sa následne starať o bábätko. Na jeho príchod sa tak dokážu oveľa lepšie pripraviť,“ vysvetlil primár.



V najbližšom čase plánuje nemocnica redizajnovať priestory gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia, pribudnúť by malo i moderné prístrojové vybavenie. Súčasťou siete Svet zdravia sa nemocnica v Topoľčanoch stala v apríli minulého roka.