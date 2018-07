Vlakovú dopravu po požiari konára na trolejovej trati obnovili

Išlo o požiar konára, ktorý spadol na elektrické vedenie ešte pred príchodom vlaku. Konár padol na rušeň, od čoho sa chytil molitan na nasávacom otvore vzduchu.

Voznica 17. júla (TASR) - Bez zranení a len so zdržaním rýchlika smerujúceho z Košíc do Bratislavy sa zaobišiel utorkový požiar konára na trolejovej trati v obci Voznica v okrese Žarnovica.



Jozef Rozemberg z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom priblížil, že išlo o požiar konára, ktorý spadol na elektrické vedenie ešte pred príchodom vlaku. "Vlak nedokázal ubrzdiť, tak do toho vbehol. Konáre popadali na rušeň, od čoho sa chytil molitan na nasávacom otvore vzduchu," informoval.



Ten podľa jeho slov uhasil rušňovodič do príchodu hasičov dvomi hasiacimi prístrojmi. "Hasiči už potom zabezpečovali vypnutie elektrického prúdu a odstránili strom," dodal Rozemberg s tým, že po kontrole lokomotívy už pokračuje rýchlik v ceste ďalej.