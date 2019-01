Špeciálny turistický vlak aj v zime prepojí Košice a Slovenský raj

Prepravná kapacita jednej jazdy bude 144 miest na sedenie.

Košice 22. januára (TASR) – Medzi Košicami a Slovenským rajom bude počas piatich sobôt od 2. februára do 2. marca premávať mimoriadny turistický vlak. Po úspechu Ľadového expresu z leta minulého roku ide o jeho zimnú edíciu. Informovala o tom v utorok organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus v spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK).



Ľadový expres bude vyrážať z košickej hlavnej stanice o 7.55 h, konečnou stanicou bude Červená skala s príchodom o 10.28 h. Naspäť pôjde vlak o 15.43 h s návratom do Košíc o 18.46 h. Prepravná kapacita jednej jazdy bude 144 miest na sedenie.



"Už v lete sme videli obrovský dopyt po tomto spojení. V zime je síce Dobšinská ľadová jaskyňa zatvorená, no jej okolie ponúka viacero zaujímavých miest na zimnú turistiku či lyžovanie, o ktorých možno mnohí ani nevedia. Aj preto vlak zastaví v zastávkach pri lyžiarskych strediskách Mlynky Gugel a Biele vody, SKI Mraznica a SKI Telgárt. Celá lokalita tiež ponúka dobré možnosti pre bežecké lyžovanie, za všetky spomeniem čerstvo sprevádzkovaný areál pri Dobšinskej ľadovej jaskyni," uviedla výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková. Cestujúci podľa nej dostanú vo vlaku aj tipy na zaujímavé aktivity v cieľovej lokalite. Napríklad v Mraznici, kam bude z Nálepkova premávať kyvadlový autobus, si môžu okrem zjazdového lyžovania vyskúšať aj nové kryté klzisko a prejsť sa zimnou atrakciou – snehovým mraveniskom. Lyžiarske strediská navyše ponúknu cestujúcim aj zľavy na skipasy. Cestovné lístky si záujemcovia môžu kúpiť cez webstránku www.kosiceregion.com alebo osobne v Regionálnom informačnom bode v Košiciach.



Ako konštatoval predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka, turistický vlak z Košíc k Dobšinskej ľadovej jaskyni sa stal bestsellerom minulého leta, keď celkovo prepravil 2600 cestujúcich. "Po vzore pilotného projektu sme sa preto rozhodli vypraviť tento mimoriadny vlak aj počas zimy, kedy jedinečnú lokalitu Národného parku Slovenský raj môžu navštíviť milovníci zimných športov, ktorí hľadajú menej preplnené strediská. Naším cieľom je zlepšovať dostupnosť turisticky atraktívnych miest a spojiť ich s lokálnymi produktmi cestovného ruchu," povedal.



Ľadový expres bude opäť prevádzkovať Košice Región Turizmus v spolupráci so ZSSK. "Veríme, že aj zimná verzia tohto projektu si nájde svojich priaznivcov. Podobnej spolupráci sme, samozrejme, otvorení aj v iných regiónoch, pretože na rozvoji turizmu na Slovensku nám záleží. Veríme, že práve Ľadový expres by mohol byť inšpiráciou aj pre ďalšie samosprávne kraje," doplnil generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký.



Ide o prvé zo štyroch mimoriadnych turistických spojení, ktoré budú z Košíc premávať počas nasledujúcich mesiacov tohto roka. V apríli a máji to bude Gemerský expres, počas letných mesiacov letná verzia Ľadového expresu a v septembri Tokajský expres do Tokajskej vinohradníckej oblasti.



Projekt s využitím existujúcej infraštruktúry na tlačovej konferencii ocenil aj štátny tajomník ministerstva dopravy a výstavby Peter Ďurček.