ŠPEKULANTI: Štvorica sa pokúsila platiť falošnými bankovkami

Obvinení vo veku od 27 do 34 rokov platili bankovkami označenými ako reklamné predmety.

Michalovce 16. augusta (TASR) - Zo zločinu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov obvinil michalovský vyšetrovateľ štvoricu mužov. Obvinení vo veku od 27 do 34 rokov platili bankovkami označenými ako reklamné predmety. Informuje o tom Polícia Slovenskej republiky na svojom profile na sociálnej sieti.



"Jeden zo ziskuchtivej štvorice obvinených si na jednej z internetových stránok objednal 50-eurové a 20-eurové bankovky označené ako reklamné predmety, o čom všetci obvinení vedeli, a aj napriek tomu dali do obehu dve 20-eurové bankovky, ktorými dvaja z obvinených zaplatili za nákup tovaru," uvádza polícia s tým, že sa jej časť bankoviek podarilo zaistiť. Bankovky v hodnote 50 eur sa podľa slov polície do obehu nedostali.