Špičkoví fyzici zo sveta diskutujú na konferencii o magnetizme

Košice 3. júna (TASR) – Vedeckí odborníci na oblasť magnetizmu sa stretávajú tento týždeň v Košiciach. Na päťdňovej medzinárodnej konferencii, ktorá sa začala v pondelok, bude diskutovať 280 účastníkov z 23 štátov sveta. Informovala o tom hovorkyňa Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach Linda Babušík Adamčíková.



Podujatie s názvom Česká a slovenská konferencia o magnetizme sa koná každé tri roky, aktuálne ide o jeho 17. ročník. K témam patria magnetické tenké vrstvy, spintronika, magnetické častice, ferokvapaliny či molekulárny magnetizmus.



"Ide o významné podujatie v kalendári dôležitých podujatí Európskej fyzikálnej spoločnosti, ktoré sa koná tradične v Košiciach, meste považovanom za centrum fyziky magnetizmu vďaka pôsobnosti dvoch inštitúcií - Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, ktoré túto konferenciu organizujú," priblížil rektor UPJŠ a predseda organizačného výboru Pavol Sovák.



Konferencia sa od roku 1995 koná pod logom CSMAG (Czech and Slovak conference on Magnetism). Napriek tomu, že ide o podujatie s bohatou medzinárodnou účasťou, v názve zostalo označenie "česká a slovenská". Oba prívlastky vychádzajú z tradície organizovania dávnejších Československých porád o magnetizme, ktoré sa konali od 60. rokov 20. storočia a časom prerástli do veľkého medzinárodného podujatia. Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre slovenských a českých vedcov, ale aj hostí z iných krajín pracujúcich v oblasti základného a aplikovaného magnetizmu na prezentáciu ich najnovších výsledkov. Zároveň vytvára priestor na výmenu názorov, skúseností a technických informácií z fyziky magnetizmu.