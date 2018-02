Po rozšírení môže byť skládka odpadu pri Kúdelníku jedna z najväčších

Vzhľadom na blízkosť Slovenského raja sa k procesu EIA vyjadrovala aj Správa národného parku (NP), ktorá z hľadiska ochrany prírody a krajiny voči zväčšeniu kapacity námietky nemala.

Spišská Nová Ves 8. februára (TASR) – Skládku odpadu v lokalite Kúdelník pri Spišskej Novej Vsi chcú rozšíriť o 3. a 4. etapu. Zo žiadosti o posúdenie vplyvov na životné prostredie uverejnenej na enviroportáli vyplýva, že navrhovateľ, ktorým je mestská spoločnosť Brantner Nova s.r.o., má dva varianty rozšírenia. Prvou možnosťou je zväčšiť skládku o 600.000 metrov kubických s následnou prevádzkou do roku 2031, alebo o milión metrov kubických s prevádzkovaním skládky do roku 2038. V tom prípade pôjde o jednu z najväčších skládok na Slovensku.



Vzhľadom na blízkosť Slovenského raja sa k procesu EIA vyjadrovala aj Správa národného parku (NP), ktorá z hľadiska ochrany prírody a krajiny voči zväčšeniu kapacity námietky nemala. Ochranári však upozornili na rozširovanie ľahkých odpadov ďaleko za hranice skládky pri silnejšom vetre, čo nedokázalo eliminovať ani zvýšenie oplotenia. Zároveň zdôraznili problém zápachu. „Teoreticky môže mať skládka vplyv najmä na spodné vody a rieku Hornád, čo je však podľa našich vedomostí monitorované. Do budúcnosti, najmä po uzavretí skládky, treba tento stav pozorne sledovať. Každý takýto priestor predstavuje prirodzene environmentálnu záťaž, ale podľa nášho názoru je lepšie rozširovať už existujúcu skládku, ako budovať novú,“ zdôraznil riaditeľ Správy NP Slovenský raj Tomáš Dražil.



Súčasný rozsah separácie je podľa neho málo účinný, ľudí nenúti separovať viac a skládkovanie jednoznačne prevažuje. Tento stav sa podľa neho ale nezlepší, kým sa nezmení myslenie ľudí a príslušná legislatíva. Zároveň však dodal, že situácia je lepšia, než bola povedzme pred 30 rokmi, keď sa odpad uskladňoval oveľa bližšie k územiu NP.



To, že skladovanie odpadu v lokalite Kúdelník bude realizované v etapách, bolo podľa ochranárov jasné od začiatku jej budovania. V súčasnosti slúži približne 250.000 obyvateľom na Spiši a vozí sa na ňu odpad aj zo 60 kilometrov vzdialených obcí. Ročne sa tam ukladá približne 50.000 ton odpadu. „Čo sa týka vzťahu k Slovenskému raju, je umiestnená na opačnom konci mesta, ako leží NP. Vzdušnou čiarou je vzdialená viac než štyri kilometre od okraja ochranného pásma, od hranice samotného NP je najkratšia vzdialenosť 5,5 kilometra. Rozšírenie by nemalo vizuálne prevýšiť výšku terajšej skládky,“ dodal Dražil s tým, že väčším problémom NP Slovenský raj ako rozširovanie skládky Kúdelník, je znečisťovanie vôd rieky Hornád odpadom z okolitých rómskych osád.



K rozšíreniu skládky sa ešte v júli minulého roka kladne vyjadrili aj poslanci Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi. Súčasná kapacita priestoru podľa primátora mesta Jána Volného postačí na najbližších šesť rokov. „Je len logické, že sa uvažuje s rozšírením skládky v tejto lokalite, nakoľko sa môžu využiť existujúce zariadenia potrebné k prevádzkovaniu skládky a na jej monitoring. Paralelne s rozšírením skládky na zvyškový odpad, budeme rozširovať kapacity aj na materiálové a energetické zhodnocovanie zmesového komunálneho odpadu,“ uviedol. Ak by projekt nebol schválený, obce a mestá regiónu by museli svoj odpad voziť na iné dostupné miesta napr. do Košíc, ktoré sú od Spišskej Novej Vsi vzdialené 90 kilometrov. „To by samozrejme pocítili obyvatelia na radikálnom zvýšení poplatkov za komunálny a drobný stavebný odpad,“ konštatoval Volný.



Počet skládok podľa vyjadrenia Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR klesá, v roku 2016 ich bolo v prevádzke 112. „Sme si istí, že tento trend bude v najbližších rokoch pokračovať. Envirorezort stanovil, že budovanie nových skládok odpadov na zelenej lúke už potrebné nie je. Na druhej strane, rozširovanie skládok sa príležitostne deje podľa potreby v regióne. Preto aj pripravujeme ďalší krok, a to zvýšenie poplatkov za skládkovanie. Čo by opäť motivovalo obce viac triediť komunálny odpad. Zvýšením poplatkov za tonu odpadu chceme dosiahnuť, aby paradoxne obce mohli ušetriť, pretože platí, že čím viac komunálneho odpadu sa vytriedi, tým menej bude potrebné skládkovať,“ uviedol pre TASR hovorca MŽP Tomáš Ferenčák. Okrem legislatívnych zmien ministerstvo spustilo aj edukačný projekt Triedim, triediš, triedime a podniká ďalšie kroky. Tie sú podľa rezortu nevyhnutné, pretože hoci stúpa podiel separovania, 66 percent odpadu stále končí na skládkach.



„Rozhodnutie o rozšírení skládky Kúdelník však zďaleka nepadlo. Investor teraz musí pripraviť do troch rokov správu o hodnotení. Až potom môže proces posudzovania ďalej pokračovať,“ uzavrel Ferenčák.