Spišská Belá chce výstavbu komunitného centra financovať z eurofondov

Spišská Belá 16. júla (TASR) - Mesto Spišská Belá chce na výstavbu komunitného centra získať zdroje z fondov Európskej únie (EÚ). Potvrdil to primátor Štefan Bieľak s tým, že vzniknúť by malo v areáli bývalej kolkárne, kde sa v súčasnosti pripravuje komunitná záhrada.



Celkové oprávnené náklady projektu predstavujú takmer 350.000 eur, pričom 95 percent by mali byť zdroje z EÚ a zo štátneho rozpočtu a zvyšných päť percent je povinné minimálne spolufinancovanie mesta. "Či sa uvedené komunitné centrum bude stavať, závisí od úspešnosti tohto projektu. Jeho vyhodnotenie sa predpokladá do konca tohto roka a v prípade úspešnosti by sa výstavba mohla začať v druhej polovici roka 2019 a uvedením do prevádzky o rok neskôr," dodal Bieľak.



Tamojšie mestské zastupiteľstvo schválilo zámer ešte v máji, koncom júna radnica pripravila a podala projekt na získanie dotácie z eurofondov. "Navrhované komunitné centrum bude slúžiť ako miesto so zázemím pre potreby rôznych komunít a ich vzdelávacie, výchovné a iné aktivity, napr. pre klub seniorov a iné spoločenstvá. Zároveň tento objekt poskytne zázemie potrebné pre plánovanú mestskú záhradu a teda pre rôzne aktivity v nej. Do budúcna sa plánuje v tejto záhrade zriadiť tzv. komunitné rondo so stromami a lavičkami, oddychová lúka, priestor pre mamičky s deťmi vrátane nového detského ihriska," priblížil Bieľak.



Cieľom myšlienky je vytvoriť priestory pre stretávanie sa rôznych komunít, spolkov a ďalších neformálnych skupín, ale aj pre sociálnu inklúziu, sociálne poradenstvo a pre terénnu sociálnu prácu. Navrhovaný objekt musí podľa primátora spĺňať štandardy vybavenia určené metodikou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Predpísaná maximálna podlahová plocha objektu je pritom 250 metrov štvorcových.



"Navrhovaný objekt bude dvojpodlažný, tvarovo jednoduchého obdĺžnikového pôdorysu so zastrešením sedlovou strechou. Na prvom a druhom nadzemnom podlaží sa budú nachádzať jednotlivé priestory zabezpečujúce prevádzku komunitného centra. Na prízemí je naplánovaná klubová miestnosť, kuchynka, sociálne zázemie a sklad. Na poschodí sa ráta s ďalšou klubovou miestnosťou, dielňou pre remeselnú výučbu, kanceláriou komunitného pracovníka, miestnosťou pre sociálne poradenstvo a sociálne zariadenia," vymenoval primátor s tým, že pred objektom bola navrhnutá aj vonkajšia terasa.