Spišská Belá získala dotáciu na výstavbu komunitného centra

Spišská Belá 30. októbra (TASR) - Mesto Spišská Belá získalo nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie v rámci operačného programu Ľudské zdroje vo výške viac ako 330.000 eur na výstavbu komunitného centra. To by malo podľa primátora Štefana Bieľaka vyrásť v areáli bývalej kolkárne na Tatranskej ulici.



"Celkové oprávnené náklady boli schválené vo výške takmer 350.000 eur, z toho povinné minimálne spolufinancovanie mesta je vo výške päť percent," uviedol primátor.



Cieľom tohto zámeru je vytvoriť priestory pre stretávanie sa rôznych komunít mesta, pre rôzne spolky a ďalšie neformálne skupiny, ale aj priestory pre sociálnu inklúziu, sociálne poradenstvo a pre terénnu sociálnu prácu.



"V novom objekte sa budú nachádzať priestory aj pre beliansky klub seniorov a bude slúžiť zároveň ako zázemie potrebné pre plánovanú mestskú komunitnú záhradu, a teda pre rôzne aktivity aj v nej," ozrejmil Bieľak.



Do budúcna radnica plánuje v tejto záhrade zriadiť oddychovú zónu, priestor pre mamičky s deťmi vrátane nového detského ihriska. Tento zámer je však predmetom iného projektu vodozádržných opatrení, ktorý je v procese hodnotenia.



Navrhovaný objekt komunitného centra musí spĺňať štandardy vybavenia určené metodikou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, pričom predpísaná maximálna podlahová plocha objektu je do 250 štvorcových metrov.



"Navrhovaná stavba bude dvojpodlažná, obdĺžnikového pôdorysu so sedlovou strechou. Na prízemí sa bude nachádzať klubová miestnosť, kuchynka, sociálne zázemie a sklad prístupný aj z exteriéru. Na poschodí objektu je plánovaná klubová miestnosť, dielňa pre remeselnú výučbu, kancelária komunitného pracovníka, miestnosť pre sociálne poradenstvo a sociálne zariadenia. Pred objektom bola navrhnutá vonkajšia terasa ako súčasť navrhovaných spevnených plôch," konkretizoval Bieľak.



V súčasnosti samospráva pripravuje verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby a samotná výstavba komunitného centra by mohla začať v druhej polovici budúceho roka s uvedením do prevádzky niekedy v polovici roka 2020.