TRAGÉDIA: Pri nehode zahynula Kežmarčanka, vodič nafúkal 2 promile

Spišská Belá 12. apríla (TASR) – Krátko pred 3. hodinou v noci sa na ceste III. triedy medzi mestom Spišská Belá a obcou Križová Ves v okrese Kežmarok stala tragická dopravná nehoda, pri ktorej vyhasol život 21-ročnej Kežmarčanky. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová s tým, že 27-ročný Radoslav, vodič osobného motorového vozidla, z doposiaľ nezistených príčin narazil do stromu. Polícia zistila, že jazdil pod vplyvom alkoholu.



V aute boli ďalší traja ľudia, a to 27-ročný Slavomír, 23-ročná Mária a obeť - 21-ročná Lenka. Okrem nej všetci pochádzali zo Spišskej Belej. „Lenka pri nehode utrpela zranenia, ktorým neskôr podľahla, ostatní účastníci nehody boli zranení. Alarmujúce na tejto tragickej udalosti je fakt, že vodič bol podrobený dychovej skúške, ktorá bola pozitívna a dosiahla hodnotu 0,92 miligramu alkoholu na liter vydychovaného vzduchu, čo sú po prepočte takmer dve promile,“ upozornila hovorkyňa.



Vodič bol zadržaný a umiestnený do cely policajného zaistenia. Prípadom sa zaoberá vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Kežmarku, ktorý začal trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví. „Okolnosti dopravnej nehody, jej presná príčina i miera zavinenia budú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ dodala Ligdayová a zároveň opätovne upozornila, že alkohol za volant nepatrí a vyzvala vodičov na zodpovedný prístup k šoférovaniu.