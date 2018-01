Projekt s názvom "Bulvár 9 krokov" v 1. fáze v priebehu tohto roka ponúkne záujemcom o stavebný pozemok cca 57 parciel vhodných pre výstavbu rodinných domov s rozmermi od 680 do takmer 2000 metrov.

Spišská Nová Ves 30. januára (TASR) – V Spišskej Novej Vsi by mala vyrásť nová lokalita na bývanie, konkrétne na severnej strane potoka Brusník oproti sídlisku Západ I. „Našou ambíciou je vytvoriť novú mestskú časť, ktorej dominantou bude prvý mestský bulvár v Spišskej Novej Vsi,“ uviedol zástupca investora spoločnosti Devex, s.r.o., Tomáš Cehlár.



Projekt s názvom "Bulvár 9 krokov" v prvej fáze v priebehu tohto roka ponúkne záujemcom o stavebný pozemok cca 57 parciel vhodných pre výstavbu rodinných domov s rozmermi od 680 do takmer 2000 metrov. Prevažovať budú pozemky s rozlohou cca 700 metrov štvorcových (m2) a v rámci bulváru budú k dispozícii plochy aj pre polyfunkčné domy, ktoré majú lokalite dodať mestotvorný charakter.



„Podľa záujmu sa bude lokalita v nasledujúcich rokoch rozširovať o ďalšie fázy, v ktorých počítame okrem plôch pre rodinné domy aj s plochami pre bytovú výstavbu a občiansku vybavenosť. Momentálne finalizujeme podklady pre územné konanie a v dohľadnej dobe podáme na Stavebný úrad v Spišskej Novej Vsi žiadosť o vydanie Územného rozhodnutia. Predpokladáme preto začiatok výstavby inžinierskych sietí na jeseň roka 2018,“ doplnil Cehlár s tým, že pozemky je možné si zarezervovať.



Daná lokalita má výmeru viac ako 100.000 m2, z toho asi 70 % bude určených na rodinné domy, a 25.000 m2 v projekte tvorí verejné priestranstvo vrátane zelene. Investor predpokladá výstavbu 88 rodinných domov a ďalších 20 bytových jednotiek v polyfunkčnom objekte. Bývanie by tak v novej mestskej časti mohlo nájsť viac ako 350 obyvateľov.