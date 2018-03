Spišský hrad po zime opäť otvára svoje brány pre verejnosť

Slávnostné otvorenie letnej turistickej sezóny na našom hrade s bohatým programom bude 5. mája.

Levoča 26. marca (TASR) - Najnavštevovanejší slovenský hrad po zime opäť otvára svoje brány. Od pondelka bude Spišský hrad otvorený v plnom režime aj s múzejnými expozíciami, denne od 9. do 17. hodiny s posledným vstupom o 16. hodine. TASR o tom informovala Dáša Uharčeková Pavúková zo Spišského múzea v Levoči.



„Ceny vstupného i ďalšie informácie sú zverejnené na stránke www.spisskemuzeum.com. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok bude otvorenie hradu obmedzené,“ dodala s tým, že aktuálny stav odporúča návštevníkom overiť si telefonicky. Spišský hrad bude otvorený denne aj počas veľkonočných sviatkov. Bezplatné parkovisko pre návštevníkov sa nachádza pod hradom na strane od Žehry, odkiaľ k areálu hradu vedie pešia cesta.



„Slávnostné otvorenie letnej turistickej sezóny na našom hrade s bohatým programom bude 5. mája. V kaplnke sv. Alžbety na Spišskom hrade sa pri tejto príležitosti bude o deň neskôr konať aj slávnostná svätá omša,“ upozornila Uharčeková Pavúková. Okrem toho sa v máji môžu návštevníci tešiť aj na Noc múzeí so živými sochami, konkrétne 19. mája. V prvý augustový víkend organizujú na Spišskom Hrade aj súHRADnice 2018, medzinárodný kultúrny festival, ktorý sa tam koná každé dva roky. Pred hlavnou sezónou sa na hrade vykonali menšie udržiavacie práce, konzervátorské opravy a úpravy. V lete by sa mala začať aj dlho očakávaná obnova Románskeho paláca.



„Spišský hrad je unikátnym príkladom stredovekého kráľovského hradu, jeho vznik sa datuje na koniec 12. a začiatok 13. storočia. Prvá priama písomná zmienka o hrade sa viaže k roku 1214, pričom už koncom 13. storočia mal takmer dnešnú rozlohu,“ dodala Uharčeková Pavúková. Spišský hrad bol v roku 1993 zapísaný do Svetového zoznamu prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO.