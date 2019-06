Spolupráca s portálom Odkaz pre starostu priniesla Púchovu 2 ocenenia

Medzi samosprávami do 20.000 obyvateľov získalo mesto Púchov druhé najvyššie hodnotené umiestnenia za komunikáciu s občanmi a za riešenie podnetov občanov.

Púchov 7. júna (TASR) – Dve prestížne ocenenia získala púchovská samospráva za minuloročnú prácu s portálom Odkaz pre starostu. Medzi samosprávami do 20.000 obyvateľov získalo mesto Púchov druhé najvyššie hodnotené umiestnenia za komunikáciu s občanmi a za riešenie podnetov občanov.



Podľa viceprimátora Púchova Lukáša Raníka adresovali občania v minulom roku 85 podnetov, z ktorých samospráva úspešne vyriešila takmer 86 percent. „Myslím si, že to je výborný projekt. Samospráva má presnú špecifikáciu nahlásených podnetov od občanov v podobe lokalizácie a fotodokumentácie, a tak dokážeme lepšie zapájať občanov do diania v živote samosprávy, čo je dôležité,“ skonštatoval viceprimátor.



Ako informovala Daniela Drábiková z púchovskej radnice, ktorá podnety triedi, odkomunikuje a spracováva, ľudí najviac trápia miestne komunikácie, najmä výtlky na cestách a chodníkoch. Ale tiež detské ihriská, lavičky, zeleň, problémové parkovanie, prípadne dlhodobo odstavené vozidlá. Keď si zverejnený podnet občana vyžiada okrem vysvetľujúcej reakcie aj konkrétnu odozvu v podobe opráv, úprav, kosenia, odpratania, vyčistenia, tento väčšinou adresujú Podniku technických služieb mesta, ktorý zabezpečí nápravu.



Platforma Odkaz pre starostu vznikla v roku 2010, kedy ho vytvorila mimovládna organizácia Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť. Pomocou internetovej stránky a mobilnej aplikácie umožňuje občanom nahlasovať najrôznejšie typy nedostatkov, ktoré ich vo verejnom priestore obce alebo mesta trápia. Odkaz pre starostu vytvára priestor na rýchle a jednoduché riešenie podnetov od občanov.



V kategórii miest nad 20.000 obyvateľov za minulý rok v riešení podnetov od občanov zvíťazila Trnava pred Bratislavou – Račou a Levicami. V kategórii samospráv do 20.000 obyvateľov zvíťazil Senec pred Púchovom a Malackami.



V komunikácii s občanmi bola medzi mestami nad 20.000 obyvateľov prvá opäť Trnava pred Levicami a Prievidzou. Medzi samosprávami do 20.000 obyvateľov zvíťazili v komunikácii s občanmi Malacky pred Púchovom a Stupavou.