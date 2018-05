Správa majetku mesta Prievidza bude mať vyššie základné imanie

Zvýšenie základného imania mestskej spoločnosti naposledy odobrili prievidzskí poslanci vo februári tohto roka.

Prievidza 29. mája (TASR) - Správa majetku mesta Prievidza (SMMP) bude mať opäť vyššie základné imanie. To sa zvýši o sumu 65.000 eur na 2.993.625 eur. Rozhodli o tom prievidzskí mestskí poslanci na svojom rokovaní v pondelok (28.5.).



Zvýšenie základného imania zabezpečí mesto Prievidza ako jediný spoločník firmy, rovnako tak preberá záväzok za nový peňažný vklad. Mestská spoločnosť ho použije na finančné pokrytie platieb istiny, úrokov a poplatkov k úveru určeného na kúpu bytového domu na Ciglianskej ceste. "Tým, že v minulosti padlo rozhodnutie, že mesto obstará bytový dom, tak padlo aj rozhodnutie, že určitú finančnú záťaž na seba prevezme Správa majetku mesta Prievidza. Ale vzhľadom k tomu, že výber nájomného nie je schopný zabezpečiť splatenie úveru čisto pri vyrovnanom hospodárení, mesto musí tieto rozdiely vyrovnávať a rozdiel sa vyrovnáva práve zvyšovaním základného imania," uviedol konateľ firmy Ján Martiček.



Zvýšené základné imanie podľa neho býva presne účelovo použité, a to na splátku úveru vrátane všetkých poplatkov spojených s ním.



Martičeka, ako i druhého konateľa mestskej firmy zastupiteľstvo v tejto súvislosti zaviazalo i k ďalšej splátke úveru. "Iniciatíva vyšla z našej strany. Pokiaľ bude hospodárenie kladné, radi by sme znížili úverové zaťaženie alebo výšku úveru mimoriadnou splátkou. To znamená, že ku koncu roka si urobíme predbežné vyhodnotenie hospodárskeho výsledku a tak, ako nám bude umožňovať, taká výška mimoriadnej splátky bude vykonaná," ozrejmil Martiček.



SMMP vykázala vlani po niekoľkých rokoch kladný hospodársky výsledok. Po zdanení predstavoval asi 393.000 eur. Výšku mimoriadnej splátky jeden z jej konateľov dopredu odhadnúť nevedel. "Iniciatívne sme k tomu pristúpili a urobíme, čo je v našich možnostiach. Ako nám to bude ekonomika umožňovať, taká bude nastavená výška mimoriadnej splátky," podčiarkol.



Zvýšenie základného imania mestskej spoločnosti naposledy odobrili prievidzskí poslanci vo februári tohto roka. Išlo vtedy o sumu 245.000 eur, pričom ju SMMP rovnako použila na splácanie úveru určeného na kúpu bytového domu na Ciglianskej ceste.



K 31. decembru 2017 predstavoval zostatok úveru na kúpu domu sumu vo výške 2.295.000 eur. Nájomný dom na Ciglianskej ceste so 173 bytmi postavili a uviedli do prevádzky v roku 2006, žijú tam najmä sociálne slabší obyvatelia.