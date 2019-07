Správa PIENAP-u štvrtýkrát zorganizovala projekt Bocian v našej obci

Začiatky krúžkovania vtáctva siahajú ešte do 18. storočia a prvé označené druhy boli lastovičky.

Spišská Belá 1. júla (TASR) – V závere školského roka zorganizovala Správa Pieninského národného parku (PIENAP-u) štvrtýkrát projekt Bocian v našej obci. „V rámci neho sme v spolupráci s obcami Jarabina, Kamienka, Podhorany, Čirč, Ľubotín a mestami Spišská Belá a Podolínec realizovali aktivity zamerané na environmentálnu výchovu žiakov materských a základných škôl, na monitoring stavu populácie bocianov i praktickú ochranu chráneného druhu bociana bieleho, ktorý je zároveň druhom európskeho významu,“ uviedol riaditeľ Správy PIENAP-u Vladimír Kĺč.



Počas akcie si žiaci rozšírili vedomosti o tomto živočíchovi, dozvedeli sa zaujímavosti o jeho živote, význame a úlohe v prírode, o ochrane i jeho ohrození, ale aj o význame označovania mláďat. Okrem prednášok ochranári zrealizovali aj praktickú ukážku krúžkovania bocianov. „Takouto envirovýchovou sa snažíme verejnosti hovoriť aj o význame mokradí a ochrane životného prostredia. Z bocianích hniezd tiež odstraňujeme odpad, ktorý si tam jedince naznášali a ktorého prítomnosť môže mať fatálne dôsledky na mláďatá, ale aj dospelé jedince. V Spišskej Belej sme takto počas akcie odstránili plastovú šnúru z nohy malého bocianika, ktorý bol v hniezde na samostatne stojacej podložke na Ulici kpt. Nálepku. Takmer s istotou by bola príčinou dlhodobého utrpenia tohto jedinca,“ upozornil na to Kĺč.



V spomínanom hniezde deti označili spolu s ochranármi tri bocianie mláďatá ornitologickými krúžkami a zároveň im dali aj mená. „Rovnako ako vlani sa tu vyliahli tri jedince. Dve boli krúžkované priamo v hniezde a deti im dali mená Srdiečko a Krídelko. Jedno mláďa ochranár zniesol na chvíľu z hniezda dole, aby si ho školáci mohli obzrieť. Dozvedeli sa zaujímavosti o tomto vtáčom druhu a malého bociana pomenovali Bielko. Nezabudnuteľná praktická ukážka krúžkovania sa uskutočnila práve včas, pretože onedlho sa už tohtoročné bociany začnú učiť lietať,“ dodala Paula Grivalská z Mestského úradu v Spišskej Belej. Kým jeden z dospelých jedincov celé dianie pozoroval, druhý v tom čase hľadal potravu.



Začiatky krúžkovania vtáctva siahajú podľa Grivalskej ešte do 18. storočia a prvé označené druhy boli lastovičky. Ornitológovia sa snažili dokázať, že sa sťahujú na juh. Základy systematického krúžkovania však boli položené približne pred 100 rokmi. Pôvodne sa výskumníci zameriavali na identifikáciu trás vtáctva počas migrácie. „V súčasnosti vďaka krúžkom vieme, ako dlho vtákom sťahovanie trvá, kde sa zastavujú na odpočinok a kŕmenie, aký je ich vek, odkiaľ presne pochádzajú či ktoré územia sú dôležité pre ich život. V súvislosti so zmenou klímy krúžkovanie u niektorých druhov potvrdilo aj zmenu migračných trás,“ ozrejmila Grivalská a dodala, že plastové krúžky, ktoré mladé bociany zo Spišskej Belej dostali, sú označené jedinečným číselným kódom a sú dostatočne veľké, aby ich bolo možné odčítať napríklad ďalekohľadom. Bocianom sa v širšom okolí Spišskej Belej darí, a to aj z dôvodu blízkosti zamokrených plôch, ktoré sú pre ne lovnými teritóriami.