Správa TANAP upozorňuje na negatívne dôsledky pyrotechniky

Vysoké Tatry 26. decembra (TASR) - V období zimnej uzávery turistických chodníkov je územie Tatranského národného parku (TANAP) miestom určeným najmä pre pokojné prežívanie divo žijúcej fauny, ktorú čakajú ťažké skúšky dlhej tatranskej zimy. Upozornil na to riaditeľ Správy TANAP Pavol Majko s tým, že koniec roka je každoročne spojený s oslavami príchodu toho nasledujúceho a hlasná hudba, verejné obecné či mestské i súkromné ohňostroje a používanie zábavnej pyrotechniky premenia na jednu noc krajinu na zónu plnú výbuchov a svetelných efektov.



„Žiaľ ani naše veľhory nie sú výnimkou. Pre človeka je to síce skvelý zážitok a s nadšením sleduje vybuchujúce ohňostroje, avšak pre divo žijúce zvieratá s vyvinutým veľmi citlivým sluchovým aparátom je tento deň a noc stresovým zážitkom,“ zdôraznil Majko. Takmer každý majiteľ psa podľa neho pozná útrapy tejto noci, niektorí dokonca svoje vystresované zvieratá v čase Silvestra uspávajú, prípadne im podávajú upokojujúce prostriedky. „Pes a ďalšie zvieratá počujú zvuky v podstatne inom frekvenčnom rozsahu a vidia v ďaleko širšom zrakovom poli než človek. Takže zatiaľ čo my nepočujeme svišťanie letiacej pyrotechniky, živočích ho môže počuť podstatne silnejšie. Týmito dokonalými zmyslami boli obdarované všetky zvieratá, aby prežili v divokej prírode,“ vysvetľuje Majko.



Takéto hlučné oslavy podľa neho jednoznačne do prírodného prostredia národných parkov vrátane TANAP nepatria, preto sú legislatívne zakázané. Dlhé doliny a skalné steny poskytujú vhodné podmienky pre šírenie a zosilnenie hlasných zvukových efektov, ktoré spôsobujú plašenie kamzíkov v čase ich nočného odpočinku. „V snahe uniknúť za každú cenu pred nebezpečenstvom sa jeden alebo všetky jedince dávajú na útek, často aj cez veľmi nepriaznivý terén, čo môže spôsobovať zranenia, prípadne až strhnutie lavíny a ich smrť. Do stresových situácií sa počas silvestrovskej noci dostávajú všetci zvierací obyvatelia našej prírody, ktorí zápasia s vrtochmi zimy a nemajú zvyšnú energiu na rozdávanie,“ konštatoval Majko.



Preto Správa TANAP každoročne vydáva výzvu smerom k tatranským rekreačným zariadeniam a ich klientom, prostredníctvom ktorej sa v rôznych jazykových mutáciách dostáva k návštevníkom informácia o zákaze používania zábavnej pyrotechniky na území TANAP. Táto spolupráca už podľa riaditeľa Správy TANAP priniesla svoje ovocie a ľudia sú každým rokom disciplinovanejší. Apeloval však, že je nanajvýš dôležité zachovať na území národného parku ticho a pokoj. „Oslavujme v našich horách príchod Nového roka s pokorou a s ohľaduplnosťou voči prírode, ktorú v čase turistickej sezóny tak radi navštevujeme a obdivujeme. Sme jej to dlžní,“ uzavrel Majko.