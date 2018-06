SPU podpísala zmluvy o spolupráci s dvoma kubánskymi univerzitami

Kubánski partneri by radi nadviazali na úspešnú spoluprácu medzi Československom a Kubou v druhej polovici 20. storočia.

Nitra 4. júna (TASR) – Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre uzavrela zmluvy o spolupráci s dvoma kubánskymi univerzitami. Mario Manuel Ares Sánchez z Ministerstva vysokého školstva Kuby a rektor nitrianskej univerzity Peter Bielik sa podpísali pod bilaterálne zmluvy medzi SPU a Havanskou univerzitou i Univerzitou Maxima Gomeza Baeza v Ciego de Avila.



Havanská univerzita je jednou z najstarších v Latinskej Amerike, vznikla v roku 1728. „V súčasnosti kladie Kuba veľký dôraz na medzinárodnú spoluprácu, v poslednom období nadviazala viaceré kontakty s inštitúciami v krajinách EÚ, Švajčiarsku, Belgicku či Nemecku. Má záujem o spoluprácu najmä v oblasti výučby anglického jazyka, obnoviteľných zdrojov energie, poľnohospodárstva, potravinárstva, ochrany životného prostredia, klimatických zmien, využívania vody, informatiky a telekomunikácií, biotechnológií, biomedicíny či farmácie," informovala Katarína Potoková z SPU.



Ako doplnila, kubánski partneri by radi nadviazali na úspešnú spoluprácu medzi Československom a Kubou v druhej polovici 20. storočia. „Začali sme asi pred dvoma rokmi a v súčasnosti je už na svete niekoľko bilaterálnych zmlúv so slovenskými univerzitami. Bola podpísaná aj zmluva s ministerstvom školstva a rektorskou konferenciou, no domnievam sa, že najdôležitejšie sú dvojstranné zmluvy, ktoré prinesú konkrétne výsledky. Máme záujem o výmenu študentov aj pedagógov v rámci programu Erasmus+ a tiež o kooperáciu vo výskume," povedal Sánchez.