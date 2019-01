SPU v Nitre vyčerpala na rekonštrukciu internátov vyše pol milióna eur

Z vlastných finančných prostriedkov opravila SPU časť chodby a kuchynku, zabezpečila maľovanie izieb, opravu študovne, výmenu žalúzií, opravu okien, vymenená bola aj časť rozvodov vody.

Nitra 16. januára (TASR) – Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre vyčerpala vlani z celkovej sumy 600.000 eur vyčlenenej ministerstvom školstva pre SPU na rekonštrukciu internátov zhruba 550.000 eur. Z týchto peňazí opravila a zariadila novým nábytkom 58 izieb s celkovou kapacitou 145 lôžok v Študentskom domove (ŠD) Mladosť, zateplila strechu na bloku C v ŠD Mladosť, vykonaný bol energetický audit a realizuje sa rekonštrukcia vstupného schodiska na ŠD Antona Bernoláka, informovala hovorkyňa univerzity Renáta Chosraviová.



Z vlastných finančných prostriedkov opravila SPU časť chodby a kuchynku, zabezpečila maľovanie izieb, opravu študovne, výmenu žalúzií, opravu okien, vymenená bola aj časť rozvodov vody v celkovej hodnote približne 60.000 eur. Z vlastných zdrojov v celkovej hodnote 76.000 eur univerzita nakúpila v minulom roku v študentských domovoch postele pre ŠD Nová Doba, matrace, posteľnú bielizeň, chladničky, dvere i zariadenie do študovne. Rekonštrukcie v ŠD Mladosť budú pokračovať v tomto roku v bloku C a v bloku A, potvrdila Chosraviová. Plánovaná je aj rekonštrukcia izieb v starej časti ŠD Bernolák.



Celková kapacita pre ubytovanie študentov v študentských domovoch SPU je v tomto akademickom roku 2320 lôžok. "Uspokojili sme všetky požiadavky na ubytovanie študentov," skonštatovala hovorkyňa univerzity.



Z celkovej sumy 20 miliónov eur, ktoré boli vlani určené na rekonštrukciu vysokoškolských internátov na Slovensku, bolo využitých zhruba 39 percent, uviedla ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS). Podľa jej slov sa prostriedky, ktoré školy nemohli vyčerpať z rôznych technických a prevádzkových príčin, presúvajú do tohto roka. Ďalších 30 miliónov eur budú môcť využiť univerzity na obnovu študentských domovov v rokoch 2019 a 2020, uviedol v máji 2018 premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).