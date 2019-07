Spustenie regulovaného parkovania na sídliskách Juh a Sihoť sa odkladá

Dôvodom je podnet bratislavského Združenia domových samospráv, ktoré tvrdí, že povoľovacím konaniam na výstavbu parkovacích miest malo predchádzať konanie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Trenčín 4. júla (TASR) – Regulované parkovanie na sídliskách Juh a Sihoť III a IV v Trenčíne sa odkladá. Informoval o tom v stredu (3. 7.) na zasadnutí trenčianskeho mestského zastupiteľstva primátor Trenčína Richard Rybníček.



Dôvodom je podnet bratislavského Združenia domových samospráv, ktoré tvrdí, že povoľovacím konaniam na výstavbu parkovacích miest malo predchádzať konanie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.



„Napriek tomu, že v žiadnom z územných ani stavebných konaní počet budovaných parkovacích miest nedosahuje hodnoty (100 – 500 stojísk), pri ktorých by podľa zákona muselo byť vykonané zisťovacie konanie, v súlade so znením zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie je konanie začaté dňom doručenia podnetu,“ povedal Rybníček.



Ako dodal, Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR sa podnetom musí zaoberať a viesť konanie. Výsledkom bude rozhodnutie, či stavby, voči ktorým podnet smeruje, budú podliehať posudzovaniu vplyvov na životné prostredie (EIA) alebo nie. Stavebný úrad je povinný prerušiť územné, stavebné a kolaudačné konania.



„Napriek tomu, že k 16. septembru 2019 budú parkoviská na sídliskách Juh a Sihoť III a IV dokončené, nebude ich možné skolaudovať až do ukončenia konania na MŽP SR. Preto nebude na uvedených plochách možné spustiť reguláciu parkovania na sídliskách Juh a Sihoť III a IV v plánovanom termíne (16. 9.). Mesto Trenčín túto situáciu nemá možnosť ovplyvniť. Návrh iného termínu spustenia regulácie parkovania na spomínaných sídliskách bude závislý od výsledku konania na MŽP SR,“ doplnil trenčiansky primátor.



Mesto Trenčín podľa neho v konaní poskytuje potrebnú súčinnosť, no s ohľadom na procesné úkony a lehoty na ich vykonanie, ktoré musí ministerstvo realizovať, nie je možné rozhodnutie očakávať skôr ako v auguste.