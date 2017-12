Koledníci Dobrej noviny priniesli radosť do piešťanských domácností

Na snímke koledník Dobrej noviny v kostýme jedného z troch kráľov vychádza z dvier fary v Piešťanoch 26. decembra 2017. Foto: TASR/Martin Palkovič

Na snímke hádže chlapec peniaze do pokladničky počas koledovania detí v rámci akcie Dobrá novina, ktorá sa pravidelne koná na Druhý sviatok vianočný v Piešťanoch 26. decembra 2017. Foto: TASR/Martin Palkovič

Bratislava 26. december (TASR/Teraz.sk) - Koledníci priniesli dnes na Štefana radosť do rodín aj v Piešťanoch.Tradičná kolednícka akcia s názvom Dobrá novina sa začala v nedeľu. Malí koledníci v sprievode dospelých prinášajú do rodín na celom Slovensku zvesť o narodení Ježiša, spievajú koledy a ľuďom i zavinšujú. Okrem toho zbierajú finančné prostriedky na podporu viacerých projektov v afrických krajinách.Tradičnú kolednícku akciu Dobrá novina organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s katolíckymi farnosťami v približne 1250 mestách a obciach na celom Slovensku.Koledovanie s mottom Na ceste k životu bude prebiehať od 24. decembra do 6. januára 2018 na území celého Slovenska.