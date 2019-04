Srna sa zatúlala na R1, vodičke auta náhle vošla do jazdnej dráhy

Náhle vošla do jazdnej dráhy 36-ročnej vodičky a došlo k zrážke.

Banská Bystrica 23. apríla (TASR) – Srna, ktorá sa zatúlala na rýchlostnú cestu R1, spôsobila v pondelok (22. 4.), krátko po 20.30 h, dopravnú nehodu v smere od Zvolena do Banskej Bystrice.



"Náhle vošla do jazdnej dráhy 36-ročnej vodičky a došlo k zrážke. V dôsledku nárazu dostala s vozidlom šmyk, auto sa stalo nekontrolovateľné a vodička narazila prednou časťou do zvodidiel na pravej strane rýchlostnej cesty. K zraneniu osôb pri nehode nedošlo," informovala v utorok banskobystrická polícia na svojej facebookovej stránke.