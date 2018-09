Energetici: Dodávky elektriny sa podarilo obnoviť

SSD začala evidovať nárast poruchovosti v súvislosti s počasím od nedele (23.9.) večera. Situácia sa začala rapídne zhoršovať zhruba od 3. h ráno.

Žilina 24. septembra (TASR) - Energetici zo Stredoslovenskej distribučnej (SSD) už zásobujú elektrinou všetky trvalo obývané odberné miesta. Od pondelka rána sa im podarilo odstrániť 30 porúch na vedeniach vysokého napätia. Bez prúdu zostalo už iba 15 odberných miest v Ľubochnianskej doline pri Ružomberku. Podľa hovorcu SSD Miroslava Gejdoša ide o chaty a horárne, ktoré nie sú trvalo obývané.



„V Ľubochnianskej doline, najdlhšej doline na Slovensku, spadli na elektrické vedenie stromy, pričom poškodili dva stĺpy. Dnes sa ich elektrikárom nepodarilo dostať do prevádzkyschopného stavu, pretože sú v ťažko prístupnom teréne a aj samotné vyhľadanie poškodených miest bolo veľmi náročné. Najmä z dôvodu bezpečnosti musí oprava počkať do utorka rána," uviedol Gejdoš.



Doplnil, že elektrikári na ňu nasadia aj ťažké mechanizmy, lebo v určitých miestach budú musieť upraviť prístupovú cestu, aby sa dostali k poruche.



SSD začala evidovať nárast poruchovosti v súvislosti s počasím od nedele (23.9.) večera. Situácia sa začala rapídne zhoršovať zhruba od 3. h ráno. Silný vietor zhadzoval stromy a konáre. Niektoré z nich potrhali vodiče a poškodili stĺpy. Ráno okolo 8. h bolo na strednom Slovensku bez elektriny viac ako 12.000 odberných miest, predpoludním 2.500 a o 16. h posledných 15. Najhoršia situácia bola na Kysuciach, Orave, Liptove a v okolí Banskej Bystrice.



Podľa hovorcu spoločnosti bolo v priebehu posledných 24 hodín bez elektriny dokopy viac ako 30.000 odberných miest, čo je hranica pre vyhlásenie kalamity. „Vďaka dispečerom zo Žiliny sa však množstvo zasiahnutých domácností podarilo prezásobiť elektrinou do niekoľkých minút," uzavrel.