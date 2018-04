Stacionár pre seniorov v Jelšave bude od mája prevádzkovať samospráva

Stacionár, ktorý má približne 60 klientov, fungoval posledné mesiace v prechodnom režime, pričom náklady na seba prevzala samospráva.

Jelšava 30. apríla (TASR) – Denný stacionár pre seniorov v Jelšave v Revúckom okrese, ktorý v minulosti prevádzkovala nezisková organizácia, bude od mája prevádzkovať samospráva. Podľa slov primátora Milana Kolesára sa k tomuto kroku rozhodli pristúpiť po tom, ako pôvodný prevádzkovateľ dostal od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR výpoveď zo zmluvy o poskytovaní príspevku na túto sociálnu službu.



„Chceli sme to riešiť, pretože jednak budovu, v ktorej stacionár sídli, sme opravovali zo štátnych peňazí, na prvú etapu sme dostali prostriedky cez regionálny príspevok z akčného plánu. Máme už pripravené peniaze aj na druhú etapu, čiže by bolo doslova hlúpe nepokračovať v tejto činnosti, na ktorú sme získali financie,“ podotkol primátor, podľa ktorého je navyše o uvedenú sociálnu službu v meste záujem.



„Vzhľadom na dopyt ju chceme zachovať. Aj pohľad zo strany mesta je taký, že tí starší ľudia si to fakt zaslúžia. V týchto náročných podmienkach stredného Gemera prežili svoj život a chceme, aby ho vedeli dôstojne prežiť aj v seniorskom veku,“ zdôraznil Kolesár.



Stacionár, ktorý má približne 60 klientov, fungoval posledné mesiace v prechodnom režime, pričom náklady na seba prevzala samospráva. „Od 1. mája začne jeho prevádzka naplno, bohužiaľ, stále z našich prostriedkov. V minulom roku sa nám totiž nepodarilo v termíne zaregistrovať na príspevok od ministerstva. Tento termín sme nemohli splniť,“ poznamenal primátor.



Dodal však, že od vlády majú prísľub na refinancovanie tohtoročných prevádzkových nákladov vo forme dotácie z jej rezervy. „Prísľub sme však dostali ešte od predchádzajúceho premiéra. Oficiálne stanovisko od novej vlády zatiaľ nemáme,“ zakončil Kolesár.