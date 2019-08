Stanicu mestskej polície na Obchodnej ulici otvoria koncom augusta

Hoci tak hlavné mesto chcelo urobiť najneskôr do konca júla, posun termínu si vyžiadali aj administratívne procesy schvaľovania na stavebnom úrade a krajskom pamiatkovom úrade.

Bratislava 13. augusta (TASR) – Novú stanicu mestskej polície na Obchodnej ulici v centre Bratislavy otvoria koncom augusta. Hoci tak hlavné mesto chcelo urobiť najneskôr do konca júla, posun termínu si vyžiadali aj administratívne procesy schvaľovania na stavebnom úrade a krajskom pamiatkovom úrade. Pre TASR to potvrdil hovorca Bratislavy Peter Bubla.



Obchodná ulica patrí podľa mesta medzi najintenzívnejšie nočné zóny v Bratislave a v posledných rokoch je spájaná s negatívnymi spoločenskými prejavmi. Aj preto sa tam magistrát rozhodol začiatkom júna spustiť rekonštrukciu objektu bývalej kaviarne na novú stanicu mestskej polície.



"Vo veľmi krátkom čase sa nám podarilo sprocesovať množstvo vecí tak, aby sme už o pár dní mohli otvoriť novú stanicu mestskej polície na Obchodnej ulici. Našli sme vhodný priestor, ktorý vyhovuje požiadavkám novej vízie fungovania mestskej polície," priblížil Bubla. Mesto muselo riešiť vrátenie tohto priestoru, keďže išlo o majetok mesta zverený bratislavskej mestskej časti Staré Mesto, a následne začalo s prípravami priestoru pre potreby policajnej stanice. "Vypratali sme ho po predchádzajúcej prevádzke a následne začali s búracími prácami a rekonštrukciou. Momentálne sa doťahujú už len posledné drobné práce," podotkol hovorca.



Na tejto stanici budú môcť podávať ľudia podnety na rušenie verejného poriadku, sťažnosti a žiadosti o informácie. V prípade núdze tam taktiež nájdu bezpečie. Na stanici bude pôsobiť aj tím špeciálnej zásahovej jednotky. "Vytypovali sme kandidátov z radov mestských policajtov. V najbližších týždňoch prejdú výcvikom," priblížil v júni primátor Bratislavy Matúš Vallo. Zásahová jednotka bude pripravená na okamžitú akciu. Mesto deklaruje, že pracuje aj na rozšírení kamerového systému na Obchodnej ulici.



Mestská polícia v tejto časti centra v marci predĺžila počas piatkov a sobôt čas, keď sú na ulici a v jej okolí prítomní policajti. V júni mesto avizovalo, že tento čas polícia ešte predĺži a posilní hliadky aj o psovoda. Dôvodom boli násilné incidenty z piatka 31. mája, pri ktorom došlo k policajnej streľbe na páchateľa ozbrojeného nožom a zo soboty 1. júna rána, keď mal napadnúť 28-ročný muž nepočujúceho 22-ročného muža.



Mesto v júni informovalo, že komunikuje s obyvateľmi i prevádzkovateľmi na Obchodnej ulici a pripravuje systém certifikácie podnikov, ktorý po vzore zo zahraničia bude motivovať prevádzky, aby k zdraviu a bezpečnosti svojich zákazníkov, ale aj ku kvalite života okolitých obyvateľov, pristupovali zodpovednejšie. "Tvrdé opatrenia zo strany polície sú nevyhnutnosťou, ale nedokážu pokryť celý problém Obchodnej. O to viac potrebujeme tlačiť aj na zodpovednosť prevádzkarov," podotkol Vallo.



Štátna polícia pre nedávne incidenty na tejto ulici spustila akciu Centrum a využíva aj pomoc ministerských zložiek či ostatých krajských policajných riaditeľstiev. Na konci septembra chce spoločne s partnermi podrobiť analýze efektivitu prijatých opatrení.