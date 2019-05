Auto sa zrútilo do Váhu, zasahovali tri posádky záchranárov

Pri nehode utrpeli zranenia štyri osoby.

Stankovany 13. mája (TASR) - Tri posádky záchranárov zasahovali v pondelok pred obedom v obci Stankovany v okrese Ružomberok, kde zišlo osobné vozidlo z cesty a zrútilo sa do rieky Váh. Podľa hovorkyne skupiny Fack Kataríny Načiniakovej pri nehode utrpeli zranenia štyri osoby.







Jeden pacient mal ťažké poranenia, bol však pri vedomí a komunikoval. „Po ošetrení bol v stabilizovanom stave odovzdaný do ružomberskej nemocnice. Ďalší traja pacienti utrpeli ľahšie poranenia a po ošetrení boli prevezení do nemocníc v Ružomberku a Liptovskom Mikuláši,“ doplnila hovorkyňa.