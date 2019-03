Stará Ľubovňa chce byť Mestom kultúry v roku 2020

Šéf Ľubovnianskeho osvetového strediska sa spolu s vedúcou oddelenia kultúry Mestského úradu v Starej Ľubovni Evou Kollárovou zúčastnil v Bratislave na tzv. vypočúvaní pred komisiou.

Stará Ľubovňa 3. marca (TASR) - Stará Ľubovňa sa uchádza o titul Mesto kultúry 2020. V rámci dotačného programu Fondu na podporu umenia (FPU) sa spolu s Novými Zámkami a Spišskou Novou Vsou dostala do finálovej trojice. Z nej vzíde víťazné mesto, ktoré získa prestížny titul na budúci rok, ako aj významné financie na realizáciu rôznych kultúrnych podujatí.



Tým, že Stará Ľubovňa uspela v prvej fáze, už získala takmer 8500 eur na prípravu propagačných materiálov, v ktorých by mala svoj projekt prezentovať. "Pôjde o propagačné video, respektíve krátky film, ktorý bude mať význam nielen v rámci projektu, ale aj pri celkovej prezentácii mesta," vysvetlil riaditeľ Ľubovnianskeho osvetového strediska Martin Karaš.



Ako ďalej informovala radnica, teraz sa všetky kreatívne sily mesta sústredia na tento krok. V ďalšom sa ukáže, ako presvedčili hodnotiacu komisiu s projektom, ktorý dostal symbolický názov Uzol kultúry. Spolupráca zahŕňa všetky kultúrne inštitúcie v meste, vrátane spolupráce s občianskymi združeniami, ale aj súkromnou sférou. V prípade úspechu by z neho mali osoh všetci obyvatelia mesta a regiónu, projekt by okrem veľkého posunu v možnostiach rôznych kultúrnych aj nadnárodných podujatí priniesol aj rôzne hmotné benefity, ako sú napríklad oddychové spoločenské zóny či zázemie na kultúru.



Šéf Ľubovnianskeho osvetového strediska sa spolu s vedúcou oddelenia kultúry Mestského úradu v Starej Ľubovni Evou Kollárovou zúčastnil v Bratislave na tzv. vypočúvaní pred komisiou, ktorá posudzovala zúčastnené mestá, a z prihlásených posunula tri do finále. "Komisia sa živo zaujímala o náš projekt a aktivity, ktoré v rámci kultúry v meste robíme, z mnohých bola úprimne prekvapená," uviedla Kollárová. Mesto by v prípade úspešnosti mohlo získať až 300.000 eur plus 60.000 eur na tzv. dovezenú kultúru, teda veľké kultúrne telesá.



V rámci prvého ročníka dotačného programu FPU sa slovenským Mestom kultúry 2019 stala Banská Štiavnica s projektom Banská Štiavnica 2019 – Renovácia identity.